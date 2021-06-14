Открытый аукцион по продаже лома и отходов цветных металлов. Продавец: ООО «Газпром добыча Уренгой».

Предмет договора

Лом и отходы алюминия несортированные, Алюминий А2 (ГОСТ Р 54564-2011) 6,337 т. Лом и отходы алюминия несортированные, Алюминий А13 (ГОСТ Р 54564-2011) 0,068 т. Лом и отходы алюминия несортированные, Алюминий А18 (ГОСТ Р 54564-2011) 0,420 т. Лом и отходы алюминия несортированные, Алюминий А22 (ГОСТ Р 54564-2011) 1,116 т. Лом и отходы алюминия несортированные, Алюминий А25 (ГОСТ Р 54564-2011) 0,217 т. Лом и отходы алюминия несортированные, Алюминий А26 (ГОСТ Р 54564-2011) 28,403 т. Лом и отходы алюминия несортированные, Алюминий А27 (ГОСТ Р 54564-2011) 0,169 т. Лом и отходы бронзы, Бронза Бр2 (ГОСТ Р 54564-2011) 0,155 т. Лом и отходы бронзы, Бронза Бр14 (ГОСТ Р 54564-2011) 0,631 т. Лом и отходы латуни несортированные, Латунь Л5 (ГОСТ Р 54564-2011) 3,947 т. Лом и отходы латуни несортированные, Латунь Л22 (ГОСТ Р 54564-2011) 0,719 т. Лом и отходы меди, Медь М1 (ГОСТ Р 54564-2011) 0,040 т. Лом и отходы меди, Медь М2 (ГОСТ Р 54564-2011) 0,142 т. Лом и отходы меди, Медь М3 (ГОСТ Р 54564-2011) 0,010 т. Лом и отходы меди, Медь М5 (ГОСТ Р 54564-2011) 0,034 т. Лом и отходы меди, Медь М12 (ГОСТ Р 54564-2011) 5,924 т. Лом и отходы меди, Медь М13 (ГОСТ Р 54564-2011) 4,169 т.