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    Главная / Торги / Открытый аукцион по продаже лома и отходов цветных металлов. Продавец: ООО «Газпром добыча Уренгой».

    Открытый аукцион по продаже лома и отходов цветных металлов. Продавец: ООО «Газпром добыча Уренгой».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.06.2021 15:0014.06.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП117163Дата и время окончания срока приема заявок Лом и отходы алюминия несортированные, Алюминий А2 (ГОСТ Р 54564-2011) 6,337 т. Лом и отходы алюминия несортированные, Алюминий А13 (ГОСТ Р 54564-2011) 0,068 т. Лом и отходы алюминия несортированные, Алюминий А18 (ГОСТ Р 54564-2011) 0,420 т. Лом и отходы алюминия несортированные, Алюминий А22 (ГОСТ Р 54564-2011) 1,116 т. Лом и отходы алюминия несортированные, Алюминий А25 (ГОСТ Р 54564-2011) 0,217 т. Лом и отходы алюминия несортированные, Алюминий А26 (ГОСТ Р 54564-2011) 28,403 т. Лом и отходы алюминия несортированные, Алюминий А27 (ГОСТ Р 54564-2011) 0,169 т. Лом и отходы бронзы, Бронза Бр2 (ГОСТ Р 54564-2011) 0,155 т. Лом и отходы бронзы, Бронза Бр14 (ГОСТ Р 54564-2011) 0,631 т. Лом и отходы латуни несортированные, Латунь Л5 (ГОСТ Р 54564-2011) 3,947 т. Лом и отходы латуни несортированные, Латунь Л22 (ГОСТ Р 54564-2011) 0,719 т. Лом и отходы меди, Медь М1 (ГОСТ Р 54564-2011) 0,040 т. Лом и отходы меди, Медь М2 (ГОСТ Р 54564-2011) 0,142 т. Лом и отходы меди, Медь М3 (ГОСТ Р 54564-2011) 0,010 т. Лом и отходы меди, Медь М5 (ГОСТ Р 54564-2011) 0,034 т. Лом и отходы меди, Медь М12 (ГОСТ Р 54564-2011) 5,924 т. Лом и отходы меди, Медь М13 (ГОСТ Р 54564-2011) 4,169 т. г. МоскваПечать
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    Лот 1

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытый аукцион по продаже лома и отходов цветных металлов. Продавец: ООО «Газпром добыча Уренгой».

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    629300, Ямало-Ненецкий автономный округ, городской округ город Новый Уренгой, город Новый Уренгой, проезд 4, земельный участок 4.

    Номер извещения

    ГП117163

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТАНДАРТ ГРУПП

    Предмет договора

    Лом и отходы алюминия несортированные, Алюминий А2 (ГОСТ Р 54564-2011) 6,337 т. Лом и отходы алюминия несортированные, Алюминий А13 (ГОСТ Р 54564-2011) 0,068 т. Лом и отходы алюминия несортированные, Алюминий А18 (ГОСТ Р 54564-2011) 0,420 т. Лом и отходы алюминия несортированные, Алюминий А22 (ГОСТ Р 54564-2011) 1,116 т. Лом и отходы алюминия несортированные, Алюминий А25 (ГОСТ Р 54564-2011) 0,217 т. Лом и отходы алюминия несортированные, Алюминий А26 (ГОСТ Р 54564-2011) 28,403 т. Лом и отходы алюминия несортированные, Алюминий А27 (ГОСТ Р 54564-2011) 0,169 т. Лом и отходы бронзы, Бронза Бр2 (ГОСТ Р 54564-2011) 0,155 т. Лом и отходы бронзы, Бронза Бр14 (ГОСТ Р 54564-2011) 0,631 т. Лом и отходы латуни несортированные, Латунь Л5 (ГОСТ Р 54564-2011) 3,947 т. Лом и отходы латуни несортированные, Латунь Л22 (ГОСТ Р 54564-2011) 0,719 т. Лом и отходы меди, Медь М1 (ГОСТ Р 54564-2011) 0,040 т. Лом и отходы меди, Медь М2 (ГОСТ Р 54564-2011) 0,142 т. Лом и отходы меди, Медь М3 (ГОСТ Р 54564-2011) 0,010 т. Лом и отходы меди, Медь М5 (ГОСТ Р 54564-2011) 0,034 т. Лом и отходы меди, Медь М12 (ГОСТ Р 54564-2011) 5,924 т. Лом и отходы меди, Медь М13 (ГОСТ Р 54564-2011) 4,169 т.

    Начальная цена

    5176721.9

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    14-05-2021 07:59 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    15.06.2021 18:00

    Дата и время проведения

    16.06.2021 11:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Протокол_торгов_цвет_вер.docx

    2.Договор_купли_продажи__лом_цветной____в.3.docx

    ИС_цвет_лом__Уренгой_июнь_2021.docx

    Приложение___8._Инструкция_по_переводу_задатка.docx

    Пояснение по начальной цене

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    металл,трубы

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Лом и отходы алюминия несортированные, Алюминий А2 (ГОСТ Р 54564-2011) 6,337 т. Лом и отходы алюминия несортированные, Алюминий А13 (ГОСТ Р 54564-2011) 0,068 т. Лом и отходы алюминия несортированные, Алюминий А18 (ГОСТ Р 54564-2011) 0,420 т. Лом и отходы алюминия несортированные, Алюминий А22 (ГОСТ Р 54564-2011) 1,116 т. Лом и отходы алюминия несортированные, Алюминий А25 (ГОСТ Р 54564-2011) 0,217 т. Лом и отходы алюминия несортированные, Алюминий А26 (ГОСТ Р 54564-2011) 28,403 т. Лом и отходы алюминия несортированные, Алюминий А27 (ГОСТ Р 54564-2011) 0,169 т. Лом и отходы бронзы, Бронза Бр2 (ГОСТ Р 54564-2011) 0,155 т. Лом и отходы бронзы, Бронза Бр14 (ГОСТ Р 54564-2011) 0,631 т. Лом и отходы латуни несортированные, Латунь Л5 (ГОСТ Р 54564-2011) 3,947 т. Лом и отходы латуни несортированные, Латунь Л22 (ГОСТ Р 54564-2011) 0,719 т. Лом и отходы меди, Медь М1 (ГОСТ Р 54564-2011) 0,040 т. Лом и отходы меди, Медь М2 (ГОСТ Р 54564-2011) 0,142 т. Лом и отходы меди, Медь М3 (ГОСТ Р 54564-2011) 0,010 т. Лом и отходы меди, Медь М5 (ГОСТ Р 54564-2011) 0,034 т. Лом и отходы меди, Медь М12 (ГОСТ Р 54564-2011) 5,924 т. Лом и отходы меди, Медь М13 (ГОСТ Р 54564-2011) 4,169 т.

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТАНДАРТ ГРУПП

    Юридический адрес

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311

    Контактный телефон

    +7 495 908-82-54

    Адрес электронной почты

    info@realstand.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Серегина Надежда Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    []

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    info@realstand.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 495 908-82-54

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с извещением о торгах.

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с извещением о торгах.

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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