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Наименование процедуры
Открытый аукцион по продаже лома и отходов цветных металлов. Продавец: ООО «Газпром добыча Уренгой».
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
629300, Ямало-Ненецкий автономный округ, городской округ город Новый Уренгой, город Новый Уренгой, проезд 4, земельный участок 4.
Номер извещения
ГП117163
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТАНДАРТ ГРУПП
Предмет договора
Лом и отходы алюминия несортированные, Алюминий А2 (ГОСТ Р 54564-2011) 6,337 т. Лом и отходы алюминия несортированные, Алюминий А13 (ГОСТ Р 54564-2011) 0,068 т. Лом и отходы алюминия несортированные, Алюминий А18 (ГОСТ Р 54564-2011) 0,420 т. Лом и отходы алюминия несортированные, Алюминий А22 (ГОСТ Р 54564-2011) 1,116 т. Лом и отходы алюминия несортированные, Алюминий А25 (ГОСТ Р 54564-2011) 0,217 т. Лом и отходы алюминия несортированные, Алюминий А26 (ГОСТ Р 54564-2011) 28,403 т. Лом и отходы алюминия несортированные, Алюминий А27 (ГОСТ Р 54564-2011) 0,169 т. Лом и отходы бронзы, Бронза Бр2 (ГОСТ Р 54564-2011) 0,155 т. Лом и отходы бронзы, Бронза Бр14 (ГОСТ Р 54564-2011) 0,631 т. Лом и отходы латуни несортированные, Латунь Л5 (ГОСТ Р 54564-2011) 3,947 т. Лом и отходы латуни несортированные, Латунь Л22 (ГОСТ Р 54564-2011) 0,719 т. Лом и отходы меди, Медь М1 (ГОСТ Р 54564-2011) 0,040 т. Лом и отходы меди, Медь М2 (ГОСТ Р 54564-2011) 0,142 т. Лом и отходы меди, Медь М3 (ГОСТ Р 54564-2011) 0,010 т. Лом и отходы меди, Медь М5 (ГОСТ Р 54564-2011) 0,034 т. Лом и отходы меди, Медь М12 (ГОСТ Р 54564-2011) 5,924 т. Лом и отходы меди, Медь М13 (ГОСТ Р 54564-2011) 4,169 т.
Начальная цена
5176721.9
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
14-05-2021 07:59 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
15.06.2021 18:00
Дата и время проведения
16.06.2021 11:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
металл,трубы
Описание имущества (объекта) характеристики
Лом и отходы алюминия несортированные, Алюминий А2 (ГОСТ Р 54564-2011) 6,337 т. Лом и отходы алюминия несортированные, Алюминий А13 (ГОСТ Р 54564-2011) 0,068 т. Лом и отходы алюминия несортированные, Алюминий А18 (ГОСТ Р 54564-2011) 0,420 т. Лом и отходы алюминия несортированные, Алюминий А22 (ГОСТ Р 54564-2011) 1,116 т. Лом и отходы алюминия несортированные, Алюминий А25 (ГОСТ Р 54564-2011) 0,217 т. Лом и отходы алюминия несортированные, Алюминий А26 (ГОСТ Р 54564-2011) 28,403 т. Лом и отходы алюминия несортированные, Алюминий А27 (ГОСТ Р 54564-2011) 0,169 т. Лом и отходы бронзы, Бронза Бр2 (ГОСТ Р 54564-2011) 0,155 т. Лом и отходы бронзы, Бронза Бр14 (ГОСТ Р 54564-2011) 0,631 т. Лом и отходы латуни несортированные, Латунь Л5 (ГОСТ Р 54564-2011) 3,947 т. Лом и отходы латуни несортированные, Латунь Л22 (ГОСТ Р 54564-2011) 0,719 т. Лом и отходы меди, Медь М1 (ГОСТ Р 54564-2011) 0,040 т. Лом и отходы меди, Медь М2 (ГОСТ Р 54564-2011) 0,142 т. Лом и отходы меди, Медь М3 (ГОСТ Р 54564-2011) 0,010 т. Лом и отходы меди, Медь М5 (ГОСТ Р 54564-2011) 0,034 т. Лом и отходы меди, Медь М12 (ГОСТ Р 54564-2011) 5,924 т. Лом и отходы меди, Медь М13 (ГОСТ Р 54564-2011) 4,169 т.
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТАНДАРТ ГРУПП
Юридический адрес
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
Контактный телефон
+7 495 908-82-54
Адрес электронной почты
info@realstand.ru
Ф.И.О. контактного лица
Серегина Надежда Юрьевна
Место рассмотрения предложений
г. Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
[]
Адрес эл. почты продавца/инициатора
info@realstand.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 908-82-54
Адрес местонахождения продавца/инициатора
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением о торгах.
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением о торгах.
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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