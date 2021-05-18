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Номер извещения
ГП117162
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка феррониобия
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
14.05.2021 07:54
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-82-65
Факс
+7 812 322-80-07
Адрес электронной почты
Aleksey.Gavrilov@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Гаврилов Алексей Анатольевич
Место рассмотрения предложений
Колпино
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Феррониобий марки ФНб60 ГОСТ 16773-2003, фракция 02-50мм, (дополнительные требования - содержание свинца не более 0,01%, висмута не более 0,01%)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.05.2021 13:05 GMT +318.05.2021 13:0518.05.2021 13:05Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП117162Дата и время окончания срока приема заявок Феррониобий марки ФНб60 ГОСТ 16773-2003, фракция 02-50мм, (дополнительные требования - содержание свинца не более 0,01%, висмута не более 0,01%)Колпино
Дата и время вскрытия заявок
18.05.2021 13:0518.05.2021 13:0518.05.2021 13:05Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП117162Дата и время вскрытия заявок Феррониобий марки ФНб60 ГОСТ 16773-2003, фракция 02-50мм, (дополнительные требования - содержание свинца не более 0,01%, висмута не более 0,01%)Колпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Феррониобий марки ФНб60 ГОСТ 16773-2003, фракция 02-50мм, (дополнительные требования - содержание свинца не более 0,01%, висмута не более 0,01%)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
20 тонн – июнь 2021, 22 тонны –июль 2021
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
- автотранспортом по адресу: г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорские заводы, дом б/н., литер ИК, ООО «ОМЗ-Спецсталь», склад №20.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОМЗ-Спецсталь
Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
24.10.12.210
27.13
Документация лота
Кол-во: 42
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