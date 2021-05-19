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    Главная / Торги / Приобретение оборудования связи по заявке № 35381 для АО «ГОК «Инаглинский»

    Приобретение оборудования связи по заявке № 35381 для АО «ГОК «Инаглинский»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.05.2021 08:0019.05.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП117160Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение оборудования связи по заявке № 35381 для АО «ГОК «Инаглинский»НерюнгриПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП117160

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Приобретение оборудования связи по заявке № 35381 для АО «ГОК «Инаглинский»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    14.05.2021 07:31

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    документы_для_ЭТП_ГПБ.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ КОЛМАР
    Все закупки и тендеры УК КОЛМАР

    Юридический адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1

    Почтовый адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26

    Контактный телефон

    +7 41147 9-78-27

    Факс

    +7 495 662-39-98

    Адрес электронной почты

    zimerov.v@kolmar.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зимеров Владимир Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Нерюнгри

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Приобретение оборудования связи по заявке № 35381 для АО «ГОК «Инаглинский»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.05.2021 08:00 GMT +319.05.2021 08:0019.05.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП117160Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение оборудования связи по заявке № 35381 для АО «ГОК «Инаглинский»Нерюнгри

    Подведение итогов не позднее

    22.07.2021 02:0022.07.2021 02:0022.07.2021 02:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП117160Подведение итогов не позднее Приобретение оборудования связи по заявке № 35381 для АО «ГОК «Инаглинский»Нерюнгри

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    22.07.202122.07.2021 02:0022.07.2021 02:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП117160Подведение итогов не позднее Приобретение оборудования связи по заявке № 35381 для АО «ГОК «Инаглинский»Нерюнгри

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение оборудования связи по заявке № 35381 для АО «ГОК «Инаглинский»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с закупочной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    DDP НерюнгриРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Приоритет 100% отсрочка платежа
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УК КОЛМАР
    Все закупки и тендеры УК КОЛМАР

    Адрес местонахождения

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26

    Классификатор ОКПД2

    B

    ПРОДУКЦИЯ ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ

    C

    ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Модуль процессорный M580 ЦПУ горячего резервного уровня 6 ОЗУ 64MB"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Карта памяти M580 SDcard 4Gb"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Блок питания 220В high power"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Розетка HSBY SFP RJ45"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Модуль коммуникационный Ethernet 3 порта"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Шасси M580 на 4 платоместа"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Шасси на 12 платомест"

    Кол-во: 4

    "Позиция 8"

    "Кабель соединительный Ethernet 2м 2x RJ45"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Модуль 16 изолированных цифровых входов 220В"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "Транзистор 32 выхода 0,1А source"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "Модуль 8 аналоговых входов TC/RTD TELEFAST H"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "Модуль 8 аналоговых входов"

    Кол-во: 2

    "Позиция 13"

    "Модуль аналог выходов 8"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Конвертер оптоволоконный MM/LC 2CH 100Mb"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Порт BUS MODULE 2 RS485/232"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Коннектор винтовой 20 клемим"

    Кол-во: 3

    "Позиция 17"

    "Колодка клеммная для модуля MSP"

    Кол-во: 3

    "Позиция 18"

    "Колодка клеммная пружинная 40 клемм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 19"

    "Кабель fcn 2x20-провод 3м"

    Кол-во: 2

    "Позиция 20"

    "Кабель FCN 20-провод 3м shielded"

    Кол-во: 2

    "Позиция 21"

    "Коммутатор Cisco WS-C2960G-24TC-L"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Процессор M580 уровень 20-DIO и RIO Modicon М580"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Модуль цифровых входов 64 входа"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Кабель FCN-2XHE10 5м"

    Кол-во: 2

    "Позиция 25"

    "Модуль коммуникационный NOC Ethernet 3порта"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Система быстрого монтажа 16 съемных реле 12,5мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Реле полупроводниковое 230/240В 12,5мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 28"

    "Реле полупроводниковое 24В DC 12,5мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 29"

    "Реле электромеханическое 24В 1CO 5A 10мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 30"

    "Модуль резервного питания 20А"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "Маршрутизатор RX1400 с LTE модемом 4x100TX 2SFP SM 1310нм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "Коммутатор управляемый Modicon 8TX/4GE SFP"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "Шлюз RS-232/422/485 Ethernet/IP 2xRJ45 DB9"

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "Система быстрого монтажа база под 16 съемное реле 10мм 130"

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "Шасси M580 на 8 платомест"

    Кол-во: 1

    "Позиция 36"

    "Модуль резервированного питания 24-48В 40Вт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "Адаптер удаленного ввода/вывода RIO Ethernet M580 3xRJ45"

    Кол-во: 2

    "Позиция 38"

    "Модуль дискретного вывода 64 канала 24В транзистор 0,1А положительная логика"

    Кол-во: 1

    "Позиция 39"

    "Модуль аналогового ввода 8 изолированных каналов"

    Кол-во: 1

    "Позиция 40"

    "ИБП для монтажа на DIN-рейку/монтажную плату 500ВА 230В"

    Кол-во: 1

    "Позиция 41"

    "Картридж батарейный сменный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 42"

    "Блок питания универсальный 1-фазный 24В 10A"

    Кол-во: 1

    "Позиция 43"

    "Батарея резервного питания 12А/ч"

    Кол-во: 1

    "Позиция 44"

    "Кабель аналог 1хFTB2820 клеммный блок 28 клемм свободные концы 5м"

    Кол-во: 1

    "Позиция 45"

    "Модуль оптический Connexium 1000BASE-LX SM 9/125 LC"

    Кол-во: 6

    "Позиция 46"

    "Коммутатор управляемый Modicon 8TX/2FX SM 9/125 SC"

    Кол-во: 1

    "Позиция 47"

    "Повторитель оптоволоконный 2 RJ45 2FO"

    Кол-во: 1

    "Позиция 48"

    "Кабель блок клеммный 20 клемм свободные концы 5м"

    Кол-во: 1

    "Позиция 49"

    "Заглушка защитная для шасси 5шт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 50"

    "Комплект для расширения шасси ввода/вывода Modicon X80"

    Кол-во: 1

    "Позиция 51"

    "Модуль связи Ethernet M580 NOC CONTRO 3xRJ45"

    Кол-во: 1

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