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    Главная / Торги / Поставка бытовой техники для собственных нужд ООО "Газпромнефть-Автоматизация"

    Поставка бытовой техники для собственных нужд ООО "Газпромнефть-Автоматизация"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.05.2021 08:0031.05.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП117159Дата и время окончания срока приема заявок Поставка бытовой техники для собственных нужд ООО "Газпромнефть-Автоматизация"НоябрьскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть"

    Номер извещения

    ГП117159

    Уникальный номер закупки

    100000436763

    Номер закупки

    100000436763

    Наименование закупки

    Поставка бытовой техники для собственных нужд ООО "Газпромнефть-Автоматизация"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    14.05.2021 07:26

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМНЕФТЬ-АВТОМАТИЗАЦИЯ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМНЕФТЬ-АВТОМАТИЗАЦИЯ

    Юридический адрес

    629809, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Промузел Пелей, Панель XVI, Промзона

    Почтовый адрес

    629809, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Промузел Пелей, Панель XVI, Промзона

    Контактный телефон

    +7 3496 37-28-07

    Адрес электронной почты

    UZ_GPNA@gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зарубина Людмила Николаевна

    Место рассмотрения заявок

    Ноябрьск

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Закупки и тендеры Нефть сырая и газ природный

    Ключевые слова:

    нефть

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка бытовой техники для собственных нужд ООО "Газпромнефть-Автоматизация"

    Дата и время окончания срока приема заявок

    31.05.2021 08:00 GMT +331.05.2021 08:0031.05.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП117159Дата и время окончания срока приема заявок Поставка бытовой техники для собственных нужд ООО "Газпромнефть-Автоматизация"Ноябрьск

    Текущий статус

    Архив

    Предмет договора

    Поставка бытовой техники для собственных нужд ООО "Газпромнефть-Автоматизация"

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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