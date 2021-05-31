Выполнение монтажных и пусконаладочных работ по установке устройства телемеханики в связи с реконструкцией системы телемеханики на ПС «Каштак» ОП АО "Электросеть" в г. Челябинске

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 32110276423 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Выполнение монтажных и пусконаладочных работ по установке устройства телемеханики в связи с реконструкцией системы телемеханики на ПС «Каштак» ОП АО "Электросеть" в г. Челябинске Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений в электронной форме для СМСП Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru