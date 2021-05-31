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    Главная / Торги / Выполнение монтажных и пусконаладочных работ по установке устройства телемеханики в связи с реконструкцией системы телемеханики на ПС «Каштак» ОП АО "Электросеть" в г. Челябинске

    Выполнение монтажных и пусконаладочных работ по установке устройства телемеханики в связи с реконструкцией системы телемеханики на ПС «Каштак» ОП АО "Электросеть" в г. Челябинске

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.05.2021 08:0031.05.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110276423Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение монтажных и пусконаладочных работ по установке устройства телемеханики в связи с реконструкцией системы телемеханики на ПС "Каштак" ОП АО "Электросеть" в г. ЧелябинскеЧелябинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110276423

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение монтажных и пусконаладочных работ по установке устройства телемеханики в связи с реконструкцией системы телемеханики на ПС «Каштак» ОП АО "Электросеть" в г. Челябинске

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    14.05.2021 07:30

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол__32110276423_Каштак_3ч.pdf

    ТЗ___ПС__Каштак.Выполнение_работ_по_реконструкции_телемеханики_.docx

    по_ТЗ_п_1.6.pdf

    Проект_договора_подряда.docx

    Закупочная_документация_Реконструкция_телемеханики.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭЛЕКТРОСЕТЬ
    Все закупки и тендеры АО ЭЛЕКТРОСЕТЬ

    Юридический адрес

    652873, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, проезд Горького, 25

    Почтовый адрес

    652873, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, проезд Горького, 25

    Контактный телефон

    +7 351 725-20-85

    Факс

    +7 38475 3-20-89

    Адрес электронной почты

    Anastasia.Luboshnikova@zaoelektroset.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лубошникова Анастасия Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Челябинск

    Закупки и тендеры Кемеровская область

    Закупки и тендеры Работы электромонтажные, работы по монтажу водопроводных и канализационных систем и прочие строительно-монтажные работы

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение монтажных и пусконаладочных работ по установке устройства телемеханики в связи с реконструкцией системы телемеханики на ПС "Каштак" ОП АО "Электросеть" в г. Челябинске

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.06.202121.06.2021 08:0021.06.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110276423Подведение итогов не позднее Выполнение монтажных и пусконаладочных работ по установке устройства телемеханики в связи с реконструкцией системы телемеханики на ПС "Каштак" ОП АО "Электросеть" в г. ЧелябинскеЧелябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение монтажных и пусконаладочных работ по установке устройства телемеханики в связи с реконструкцией системы телемеханики на ПС "Каштак" ОП АО "Электросеть" в г. Челябинске

    Начальная цена

    1 851 968,20

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно Технического задания

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    454047 РФ Челябинская область, г.Челябинск ул. 2-я Павелецкая 14Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата производится в течение 15 рабочих дней для подрядчиков, относящихся к Субъектам Малого и Среднего Предпринимательства (СМСП)
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭЛЕКТРОСЕТЬ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЭЛЕКТРОСЕТЬ
    Все закупки и тендеры АО ЭЛЕКТРОСЕТЬ

    Адрес местонахождения

    652873, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, проезд Горького, 25

    Классификатор ОКПД2

    43.2

    Работы электромонтажные, работы по монтажу водопроводных и канализационных систем и прочие строительно-монтажные работы

    Классификатор ОКВЭД2

    43.2

    Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/963809/name/60d30953b76757.73233984

    23.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ"

    Кол-во: 1.00000

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