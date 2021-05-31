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Номер извещения
32110276423
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение монтажных и пусконаладочных работ по установке устройства телемеханики в связи с реконструкцией системы телемеханики на ПС «Каштак» ОП АО "Электросеть" в г. Челябинске
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Дата публикации
14.05.2021 07:30
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
652873, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, проезд Горького, 25
Почтовый адрес
652873, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, проезд Горького, 25
Контактный телефон
+7 351 725-20-85
Факс
+7 38475 3-20-89
Адрес электронной почты
Anastasia.Luboshnikova@zaoelektroset.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лубошникова Анастасия Александровна
Место рассмотрения предложений
Челябинск
Закупки и тендеры Работы электромонтажные, работы по монтажу водопроводных и канализационных систем и прочие строительно-монтажные работы
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение монтажных и пусконаладочных работ по установке устройства телемеханики в связи с реконструкцией системы телемеханики на ПС "Каштак" ОП АО "Электросеть" в г. Челябинске
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
21.06.202121.06.2021 08:0021.06.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110276423Подведение итогов не позднее Выполнение монтажных и пусконаладочных работ по установке устройства телемеханики в связи с реконструкцией системы телемеханики на ПС "Каштак" ОП АО "Электросеть" в г. ЧелябинскеЧелябинск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение монтажных и пусконаладочных работ по установке устройства телемеханики в связи с реконструкцией системы телемеханики на ПС "Каштак" ОП АО "Электросеть" в г. Челябинске
Начальная цена
1 851 968,20
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Технического задания
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
454047 РФ Челябинская область, г.Челябинск ул. 2-я Павелецкая 14Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ЭЛЕКТРОСЕТЬ
Все закупки и тендеры АО ЭЛЕКТРОСЕТЬ
Адрес местонахождения
652873, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, проезд Горького, 25
43.2
43.2
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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