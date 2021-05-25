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    Главная / Торги / 640/12.05.21/КО/Э Поставка измерительных приборов

    640/12.05.21/КО/Э Поставка измерительных приборов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.05.2021 15:3025.05.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП117158Дата и время окончания срока приема заявок Поставка измерительных приборовСалаватПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП117158

    Уникальный номер закупки

    640/12.05.21/КО/Э

    Номер закупки

    640/12.05.21/КО/Э

    Наименование закупки

    640/12.05.21/КО/Э Поставка измерительных приборов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор*

    Дата публикации

    14.05.2021 07:05

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол____Вн_074_01_4413__от_08.06.2021.pdf

    Продление_2.pdf

    Документация_о_закупке_КО.rar

    Продление.pdf

    Разъяснение_на_сайт.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Юридический адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Почтовый адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Контактный телефон

    +7 34763 9-49-09

    Факс

    +7 34763 9-21-03

    Адрес электронной почты

    61ism@snos.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ибрагимова Светлана Марсовна

    Место рассмотрения предложений

    Салават

    Закупки и тендеры Башкортостан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка измерительных приборов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.05.2021 15:30 GMT +325.05.2021 15:3025.05.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП117158Дата и время окончания срока приема заявок Поставка измерительных приборовСалават

    Дата и время вскрытия заявок

    26.05.2021 07:0026.05.2021 07:0026.05.2021 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП117158Дата и время вскрытия заявок Поставка измерительных приборовСалават

    Подведение итогов не позднее

    16.07.2021 12:3016.07.2021 12:3016.07.2021 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП117158Подведение итогов не позднее Поставка измерительных приборовСалават

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    16.07.202116.07.2021 12:3016.07.2021 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП117158Подведение итогов не позднее Поставка измерительных приборовСалават

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка измерительных приборов

    Начальная цена

    2 956 393,20

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно условий проекта договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно условий проекта договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно условий проекта договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Адрес местонахождения

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Классификатор ОКПД2

    25.73.40

    Инструменты рабочие сменные для станков или для ручного инструмента (с механическим приводом или без него)

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/951351/name/60c06d2ab04778.94518581

    09.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка измерительных приборов"

    Кол-во:

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