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    Главная / Торги / Поставка бытовой техники в 2021 году для нужд АО «ОмскВодоканал» (лот делимый)

    Поставка бытовой техники в 2021 году для нужд АО «ОмскВодоканал» (лот делимый)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.05.2021 13:0028.05.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110276369Дата и время окончания срока приема заявок Поставка бытовой техники в 2021 году для нужд АО «ОмскВодоканал» (лот делимый)644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции АО «ОмскВодоканал»Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110276369

    Уникальный номер закупки

    189/2021

    Номер закупки

    189/2021

    Наименование закупки

    Поставка бытовой техники в 2021 году для нужд АО «ОмскВодоканал» (лот делимый)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    14.05.2021 07:13

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Инструкция_для_участников_приема_новых_коммерческих_предложений__НКП____1_.doc

    Инструкция_для_участников_приема_новых_коммерческих_предложений__НКП___2.doc

    22_6_Протокол___22_6_от_01.06.2021_Омск.pdf

    Документация_о_закупке_КО.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОМСКВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,

    Почтовый адрес

    644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2

    Контактный телефон

    +7 3812 31-42-29 доб. 1297

    Факс

    +7 3812 30-35-49

    Адрес электронной почты

    i.orlova@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Орлова И. А.

    Место рассмотрения предложений

    644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции АО «ОмскВодоканал»

    Закупки и тендеры Омская область

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле бытовыми электроприборами

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка бытовой техники в 2021 году для нужд АО «ОмскВодоканал» (лот делимый)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.05.2021 13:00 GMT +328.05.2021 13:0028.05.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110276369Дата и время окончания срока приема заявок Поставка бытовой техники в 2021 году для нужд АО «ОмскВодоканал» (лот делимый)644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции АО «ОмскВодоканал»

    Подведение итогов не позднее

    25.06.2021 17:0025.06.2021 17:0025.06.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110276369Подведение итогов не позднее Поставка бытовой техники в 2021 году для нужд АО «ОмскВодоканал» (лот делимый)644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции АО «ОмскВодоканал»

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.06.202125.06.2021 17:0025.06.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110276369Подведение итогов не позднее Поставка бытовой техники в 2021 году для нужд АО «ОмскВодоканал» (лот делимый)644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции АО «ОмскВодоканал»

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка бытовой техники в 2021 году для нужд АО «ОмскВодоканал» (лот делимый)

    Начальная цена

    824 155,12

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации о закупкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Форма оплаты: безналичный расчет – перечисление денежных средств на расчетный счет Поставщика. Сроки и порядок оплаты: без предоплаты, расчет производится в течение 30 календарных дней с даты исполнения обязательств по поставке Товара. Примечание: в случае, если победителем конкурентного отбора будет определен участник, являющийся субъектом малого или среднего предпринимательства, то расчет (оплата) по договору за поставляемый им товар будет осуществляться в течение 15 рабочих дней с даты исполнения обязательств по поставке Товара. (в соответствии с требованиями п.14(3) ч.I Постановления Правительства РФ от 11 декабря 2014 № 1352).
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОМСКВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОМСКВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,

    644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2

    Классификатор ОКПД2

    27.51.2

    Приборы бытовые электрические прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    46.43.1

    Торговля оптовая электрической бытовой техникой

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/947760/name/60b9fdd6177c76.16425531

    04.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Вентилятор напольный"

    Кол-во: 8

    "Позиция 2"

    "Водонагреватель накопительный, 50 л"

    Кол-во: 3

    "Позиция 3"

    "Водонагреватель накопительный, 200 л"

    Кол-во: 3

    "Позиция 4"

    "Водонагреватель накопительный, 100 л"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Водонагреватель накопительный, 10 л"

    Кол-во: 3

    "Позиция 6"

    "Водонагреватель накопительный, 30 л"

    Кол-во: 4

    "Позиция 7"

    "Водонагреватель накопительный, 80 л"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Водонагреватель проточный 6КВТ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "Микроволновая печь"

    Кол-во: 21

    "Позиция 10"

    "Стиральная машина с загрузкой 5КГ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 11"

    "Утюг"

    Кол-во: 5

    "Позиция 12"

    "Холодильник двухкамерный"

    Кол-во: 4

    "Позиция 13"

    "Холодильник однокамерный"

    Кол-во: 7

    "Позиция 14"

    "Чайник электрический"

    Кол-во: 62

    "Позиция 15"

    "Часы настенные"

    Кол-во: 28

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