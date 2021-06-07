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    Главная / Торги / Открытый отбор организации, способной выполнить работы по проектированию объекта: "Техническое перевооружение стенда по испытанию катализаторов каталитического крекинга FCC X-101 для ООО "Газпромнефть-КС"

    Открытый отбор организации, способной выполнить работы по проектированию объекта: "Техническое перевооружение стенда по испытанию катализаторов каталитического крекинга FCC X-101 для ООО "Газпромнефть-КС"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.06.2021 11:0007.06.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП117156Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по проектированию объекта "Техническое перевооружение стенда по испытанию катализаторов каталитического крекинга FОмскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП117156

    Уникальный номер закупки

    01-0067186-380-2021

    Номер закупки

    01-0067186-380-2021

    Наименование закупки

    Открытый отбор организации, способной выполнить работы по проектированию объекта: "Техническое перевооружение стенда по испытанию катализаторов каталитического крекинга FCC X-101 для ООО "Газпромнефть-КС"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    14.05.2021 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМНЕФТЬ-КАТАЛИТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМНЕФТЬ-КС

    Юридический адрес

    644040, Российская Федерация, Омская область, Омск, пр. Губкина, 1

    Почтовый адрес

    644040, Российская Федерация, Омская область, Омск, пр. Губкина, 1

    Контактный телефон

    +7 3812 69-02-59 доб. 5252

    Адрес электронной почты

    Tenderorg_ks@omsk.gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Андреева Татьяна Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Омск

    Закупки и тендеры Омская область

    Ключевые слова:

    нефть

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по проектированию объекта "Техническое перевооружение стенда по испытанию катализаторов каталитического крекинга F

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.07.202122.07.2021 11:0022.07.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП117156Подведение итогов не позднее Выполнение работ по проектированию объекта "Техническое перевооружение стенда по испытанию катализаторов каталитического крекинга FОмск

    Предмет договора

    Выполнение работ по проектированию объекта "Техническое перевооружение стенда по испытанию катализаторов каталитического крекинга F

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

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    Разрешается

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    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМНЕФТЬ-КС
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМНЕФТЬ-КС

    Адрес местонахождения

    644040, Российская Федерация, Омская область, Омск, пр. Губкина, 1

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