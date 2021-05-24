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    Главная / Торги / Дорожка автомобильная

    Дорожка автомобильная

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.05.2021 07:0024.05.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110276314Дата и время окончания срока приема заявок Дорожка автомобильнаяг. Москва, ул. Киевская, д. 19, эт. 3, пом. 1, ком. 28Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110276314

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Дорожка автомобильная

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    14.05.2021 06:47

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Извещение_котировки_МСП.DOCX

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УСТЬ-КАТАВСКИЙ ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО УКВЗ

    Юридический адрес

    121059, Г МОСКВА, УЛ КИЕВСКАЯ, ДОМ 19, ЭТ,ПОМ,КОМ 3, ПОМ I, КОМ 28

    Почтовый адрес

    121059, город Москва, улица Киевская, дом 19, ЭТ,ПОМ,КОМ 3, ПОМ I, КОМ 28

    Контактный телефон

    +7 35167 2-56-80

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    kuvaytseva.nv@ukvz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    ЖИЛИНА ТАИСИЯ ОЛЕГОВНА

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва, ул. Киевская, д. 19, эт. 3, пом. 1, ком. 28

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Дорожка автомобильная

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.05.202127.05.2021 11:0027.05.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110276314Подведение итогов не позднее Дорожка автомобильнаяг. Москва, ул. Киевская, д. 19, эт. 3, пом. 1, ком. 28

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Дорожка автомобильная

    Начальная цена

    1 861 061,59

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УСТЬ-КАТАВСКИЙ ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО УКВЗ
    Все закупки и тендеры АО УКВЗ

    Адрес местонахождения

    121059, Г МОСКВА, УЛ КИЕВСКАЯ, ДОМ 19, ЭТ,ПОМ,КОМ 3, ПОМ I, КОМ 28

    121059, город Москва, улица Киевская, дом 19, ЭТ,ПОМ,КОМ 3, ПОМ I, КОМ 28

    Классификатор ОКПД2

    22.19.72.000

    Покрытия и коврики напольные из вулканизированной резины, кроме пористой

    Классификатор ОКВЭД2

    22.19

    Производство прочих резиновых изделий

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих резиновых изделий"

    Кол-во: 16713.62000

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    Прием заявок:
    03.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    215 016
    Лоты:
    1
    Регион:
    Кемеровская область
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