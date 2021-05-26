ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ОТБОРУ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ (ОКАЗАНИЯ УСЛУГ) ПО НОМЕНКЛАТУРНОЙ ГРУППЕ: РАБОТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 32110276316 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ОТБОРУ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ (ОКАЗАНИЯ УСЛУГ) ПО НОМЕНКЛАТУРНОЙ ГРУППЕ: РАБОТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений в электронной форме для СМСП Дата публикации

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