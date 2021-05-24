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Номер извещения
32110276178
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка легкового автомобиля в целях обеспечения деятельности Регионального центра компетенции в сфере производительности труда Красноярского края (Toyota Camry)Красноярского края «Популяризация предпринимательства»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
14.05.2021 05:39
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
660016, Российская Федерация, Красноярский край, Красноярск, улица Александра Матросова, зд. 2, помещение 47
Почтовый адрес
660012, Российская Федерация, Красноярский край, Красноярск, улица Александра Матросова, зд. 2, помещение 47
Контактный телефон
+7 391 265-44-32
Факс
+7 391 265-44-32
Адрес электронной почты
viborova@agpb24.ru
Ф.И.О. контактного лица
Граматунов Александр Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Красноярск
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Поставка легкового автомобиля в целях обеспечения деятельности Регионального центра компетенции в сфере производительности труда Красноярского края
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.05.2021 07:00 GMT +324.05.2021 07:0024.05.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110276178Дата и время окончания срока приема заявок Поставка легкового автомобиля в целях обеспечения деятельности Регионального центра компетенции в сфере производительности труда Красноярского краяКрасноярск
Дата и время вскрытия заявок
24.05.2021 07:0024.05.2021 07:0024.05.2021 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110276178Дата и время вскрытия заявок Поставка легкового автомобиля в целях обеспечения деятельности Регионального центра компетенции в сфере производительности труда Красноярского краяКрасноярск
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
24.05.202124.05.2021 09:0024.05.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110276178Подведение итогов не позднее Поставка легкового автомобиля в целях обеспечения деятельности Регионального центра компетенции в сфере производительности труда Красноярского краяКрасноярск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка легкового автомобиля в целях обеспечения деятельности Регионального центра компетенции в сфере производительности труда Красноярского края
Начальная цена
2 537 330,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
660016, Российская Федерация, Красноярский край, Красноярск, улица Александра Матросова, зд. 2, помещение 47
660012, Российская Федерация, Красноярский край, Красноярск, улица Александра Матросова, зд. 2, помещение 47
45.11.2
45.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
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