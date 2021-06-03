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Номер извещения
ГП117157
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запасные части конвейерного оборудования ТК-15
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
14.05.2021 06:59
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
665700, Российская Федерация, Иркутская область, Братск, Промышленный район П 01, Сооружение 11/1., Сооружение 11/1.
Почтовый адрес
665716, Российская Федерация, Иркутская область, Братск, а/я, 46
Контактный телефон
+7 3953 49-59-54
Факс
--
Адрес электронной почты
darya.savinova@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Савинова Дарья Александровна
Место рассмотрения предложений
Братск
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Запасные части конвейерного оборудования ТК-15
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.06.2021 11:00 GMT +303.06.2021 11:0003.06.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП117157Дата и время окончания срока приема заявок Запасные части конвейерного оборудования ТК-15Братск
Дата и время вскрытия заявок
03.06.2021 11:0003.06.2021 11:0003.06.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП117157Дата и время вскрытия заявок Запасные части конвейерного оборудования ТК-15Братск
Подведение итогов не позднее
30.06.2021 12:0030.06.2021 12:0030.06.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП117157Подведение итогов не позднее Запасные части конвейерного оборудования ТК-15Братск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запасные части конвейерного оборудования ТК-15
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно заявленной номенклатуре
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
665700, Россия, Иркутская обл., г. Братск, П 01 Промышленный р-н, сооружение 11/1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
665700, Российская Федерация, Иркутская область, Братск, Промышленный район П 01, Сооружение 11/1., Сооружение 11/1.
665716, Российская Федерация, Иркутская область, Братск, а/я, 46
28.22.17.113
28.22.7
Документация лота
Кол-во: 74
Кол-во: 26
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