Приобретение запасных частей для гидростанции весового комплекса ОФ "Инаглинская-2": Насосы прочие З/ч к насосам промышленным Клапаны Контрольно измерительные приборы Бесконтактные датчики, датчики положения и т.д. Краны шаровые Клапаны Фильтры топливные, масляные, воздушные З/ч к фильтр-прессам Термопреобразователи З/ч к КИПиА Выключатели Прочие электротехнические материалы Рукава высокого давления Электродвигатели Расходные материалы к электрике Выключатели автоматические Термопреобразователи Розетки Реле З/ч и комплектующие к пусковой аппаратуре З/ч и комплектующие к пусковой аппаратуре для АО «ГОК «Инаглинский» по заявке № 36053 (вкладывать официальное КП, дополнительно в формате Excel/Word)

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП117153 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Приобретение запасных частей для гидростанции весового комплекса ОФ "Инаглинская-2": Насосы прочие З/ч к насосам промышленным Клапаны Контрольно измерительные приборы Бесконтактные датчики, датчики положения и т.д. Краны шаровые Клапаны Фильтры топливные, масляные, воздушные З/ч к фильтр-прессам Термопреобразователи З/ч к КИПиА Выключатели Прочие электротехнические материалы Рукава высокого давления Электродвигатели Расходные материалы к электрике Выключатели автоматические Термопреобразователи Розетки Реле З/ч и комплектующие к пусковой аппаратуре З/ч и комплектующие к пусковой аппаратуре для АО «ГОК «Инаглинский» по заявке № 36053 (вкладывать официальное КП, дополнительно в формате Excel/Word) Валюта процедуры RUB Способ закупки Попозиционная Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ КОЛМАР

Все закупки и тендеры УК КОЛМАР Юридический адрес 123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1 Почтовый адрес 123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26 Контактный телефон +7 41147 9-71-85 Факс +7 495 662-39-98 Адрес электронной почты sobov.e@kolmar.ru Ф.И.О. контактного лица Собов Егор Николаевич Место рассмотрения предложений Нерюнгри Закупки и тендеры Москва Ключевые слова:

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