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    Главная / Торги / Приобретение запасных частей для гидростанции весового комплекса ОФ "Инаглинская-2": Насосы прочие З/ч к насосам промышленным Клапаны Контрольно измерительные приборы Бесконтактные датчики, датчики положения и т.д. Краны шаровые Клапаны Фильтры топливные, масляные, воздушные З/ч к фильтр-прессам Термопреобразователи З/ч к КИПиА Выключатели Прочие электротехнические материалы Рукава высокого давления Электродвигатели Расходные материалы к электрике Выключатели автоматические Термопреобразователи Розетки Реле З/ч и комплектующие к пусковой аппаратуре З/ч и комплектующие к пусковой аппаратуре для АО «ГОК «Инаглинский» по заявке № 36053 (вкладывать официальное КП, дополнительно в формате Excel/Word)

    Приобретение запасных частей для гидростанции весового комплекса ОФ "Инаглинская-2": Насосы прочие З/ч к насосам промышленным Клапаны Контрольно измерительные приборы Бесконтактные датчики, датчики положения и т.д. Краны шаровые Клапаны Фильтры топливные, масляные, воздушные З/ч к фильтр-прессам Термопреобразователи З/ч к КИПиА Выключатели Прочие электротехнические материалы Рукава высокого давления Электродвигатели Расходные материалы к электрике Выключатели автоматические Термопреобразователи Розетки Реле З/ч и комплектующие к пусковой аппаратуре З/ч и комплектующие к пусковой аппаратуре для АО «ГОК «Инаглинский» по заявке № 36053 (вкладывать официальное КП, дополнительно в формате Excel/Word)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.05.2021 10:0021.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП117153Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение запасных частей для гидростанции весового комплекса ОФ "Инаглинская-2": Насосы прочие З/ч к насосам промышленным Клапаны Контрольно измерительные приборы Бесконтактные датчики, датчики положения и т.д. Краны шаровые Клапаны Фильтры топливные, масляные, воздушные З/ч к фильтр-прессам Термопреобразователи З/ч к КИПиА Выключатели Прочие электротехнические материалы Рукава высокого давления Электродвигатели Расходные материалы к электрике Выключатели автоматические Термопреобразователи Розетки Реле З/ч и комплектующие к пусковой аппаратуре З/ч и комплектующие к пусковой аппаратуре для АО «ГОК «Инаглинский» по заявке № 36053 (вкладывать официальное КП, дополнительно в формате Excel/Word)НерюнгриПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП117153

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Приобретение запасных частей для гидростанции весового комплекса ОФ "Инаглинская-2": Насосы прочие З/ч к насосам промышленным Клапаны Контрольно измерительные приборы Бесконтактные датчики, датчики положения и т.д. Краны шаровые Клапаны Фильтры топливные, масляные, воздушные З/ч к фильтр-прессам Термопреобразователи З/ч к КИПиА Выключатели Прочие электротехнические материалы Рукава высокого давления Электродвигатели Расходные материалы к электрике Выключатели автоматические Термопреобразователи Розетки Реле З/ч и комплектующие к пусковой аппаратуре З/ч и комплектующие к пусковой аппаратуре для АО «ГОК «Инаглинский» по заявке № 36053 (вкладывать официальное КП, дополнительно в формате Excel/Word)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    14.05.2021 04:39

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    _Приглашение_к_участию_в_закупочной_процедуре.docx

    ДОГОВОР_ПОСТАВКИ_ТОВАРА.docx

    КАРТОЧКА_ПРЕДПРИЯТИЯ_АО_ГОК_Инаглинский.doc

    Письмо_о_запросе_документов.docx

    Отгрузочные_реквизиты_АО_ГОК_Инаглинский.pdf

    Заявка_на_закупку_36053.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ КОЛМАР
    Все закупки и тендеры УК КОЛМАР

    Юридический адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1

    Почтовый адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26

    Контактный телефон

    +7 41147 9-71-85

    Факс

    +7 495 662-39-98

    Адрес электронной почты

    sobov.e@kolmar.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Собов Егор Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Нерюнгри

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Приобретение запасных частей для гидростанции весового комплекса ОФ "Инаглинская-2": Насосы прочие З/ч к насосам промышленным Клапаны Контрольно измерительные приборы Бесконтактные датчики, датчики положения и т.д. Краны шаровые Клапаны Фильтры топливные, масляные, воздушные З/ч к фильтр-прессам Термопреобразователи З/ч к КИПиА Выключатели Прочие электротехнические материалы Рукава высокого давления Электродвигатели Расходные материалы к электрике Выключатели автоматические Термопреобразователи Розетки Реле З/ч и комплектующие к пусковой аппаратуре З/ч и комплектующие к пусковой аппаратуре для АО «ГОК «Инаглинский» по заявке № 36053 (вкладывать официальное КП, дополнительно в формате Excel/Word)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.05.2021 10:00 GMT +321.05.2021 10:0021.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП117153Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение запасных частей для гидростанции весового комплекса ОФ "Инаглинская-2": Насосы прочие З/ч к насосам промышленным Клапаны Контрольно измерительные приборы Бесконтактные датчики, датчики положения и т.д. Краны шаровые Клапаны Фильтры топливные, масляные, воздушные З/ч к фильтр-прессам Термопреобразователи З/ч к КИПиА Выключатели Прочие электротехнические материалы Рукава высокого давления Электродвигатели Расходные материалы к электрике Выключатели автоматические Термопреобразователи Розетки Реле З/ч и комплектующие к пусковой аппаратуре З/ч и комплектующие к пусковой аппаратуре для АО «ГОК «Инаглинский» по заявке № 36053 (вкладывать официальное КП, дополнительно в формате Excel/Word)Нерюнгри

    Подведение итогов не позднее

    21.06.2021 11:0021.06.2021 11:0021.06.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП117153Подведение итогов не позднее Приобретение запасных частей для гидростанции весового комплекса ОФ "Инаглинская-2": Насосы прочие З/ч к насосам промышленным Клапаны Контрольно измерительные приборы Бесконтактные датчики, датчики положения и т.д. Краны шаровые Клапаны Фильтры топливные, масляные, воздушные З/ч к фильтр-прессам Термопреобразователи З/ч к КИПиА Выключатели Прочие электротехнические материалы Рукава высокого давления Электродвигатели Расходные материалы к электрике Выключатели автоматические Термопреобразователи Розетки Реле З/ч и комплектующие к пусковой аппаратуре З/ч и комплектующие к пусковой аппаратуре для АО «ГОК «Инаглинский» по заявке № 36053 (вкладывать официальное КП, дополнительно в формате Excel/Word)Нерюнгри

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    21.06.202121.06.2021 11:0021.06.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП117153Подведение итогов не позднее Приобретение запасных частей для гидростанции весового комплекса ОФ "Инаглинская-2": Насосы прочие З/ч к насосам промышленным Клапаны Контрольно измерительные приборы Бесконтактные датчики, датчики положения и т.д. Краны шаровые Клапаны Фильтры топливные, масляные, воздушные З/ч к фильтр-прессам Термопреобразователи З/ч к КИПиА Выключатели Прочие электротехнические материалы Рукава высокого давления Электродвигатели Расходные материалы к электрике Выключатели автоматические Термопреобразователи Розетки Реле З/ч и комплектующие к пусковой аппаратуре З/ч и комплектующие к пусковой аппаратуре для АО «ГОК «Инаглинский» по заявке № 36053 (вкладывать официальное КП, дополнительно в формате Excel/Word)Нерюнгри

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение запасных частей для гидростанции весового комплекса ОФ "Инаглинская-2": Насосы прочие З/ч к насосам промышленным Клапаны Контрольно измерительные приборы Бесконтактные датчики, датчики положения и т.д. Краны шаровые Клапаны Фильтры топливные, масляные, воздушные З/ч к фильтр-прессам Термопреобразователи З/ч к КИПиА Выключатели Прочие электротехнические материалы Рукава высокого давления Электродвигатели Расходные материалы к электрике Выключатели автоматические Термопреобразователи Розетки Реле З/ч и комплектующие к пусковой аппаратуре З/ч и комплектующие к пусковой аппаратуре для АО «ГОК «Инаглинский» по заявке № 36053 (вкладывать официальное КП, дополнительно в формате Excel/Word)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с закупочной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с закупочной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Предпочтительна отсрочка платежа
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УК КОЛМАР
    Все закупки и тендеры УК КОЛМАР

    Адрес местонахождения

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26

    Классификатор ОКПД2

    C

    ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Насос аксиально-поршневой с регулятором давления {125-230 бар, 135 см3/об, FPM. кат. HPR-135LP5-RD13/10V-A00_H1V160CL2DNCLS+TP31330-0/160MNBR}"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Клапан предохранительный резьбовое присоединение 0-210бар 400л/мин 24В {0-210 бар, 400 л/мин, 24В, кат. RQM7-W5/A-60N-D24K1}"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Клапан обратный G1''1/4 {0,35-400 бар, 280 л/мин, кат. VD7-W1/30}"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Манометр вибростойкий М63-250/10R 0-160бар {присоединение вниз G1/4'', кат. №36492784}"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Датчик давления 12719375 A-10 {0-160 бар, 4-20 мА, резьбовое присоединение G1/4'', 2-х пров, погрешность 0,5% BFSL, 0...80, L - разьем DIN 175301-803 А, DIN 3852-E}"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Кран дисковый затворный Ду80 Ру16 {с резьбовыми проушинами 8хМ16, NBR}"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Распределитель пропорциональный СЕТОР 07 {4-20 мА, 350 бар, 150 л/мин, кат. DSPE7G-A150/31N-II/E1K11/B}"

    Кол-во: 3

    "Позиция 8"

    "Клапан 2/2 300бар 150л/мин {кат. 005.561.Е00_VEP-NC-150-114N-100GAS-005.561.E00}"

    Кол-во: 6

    "Позиция 9"

    "Компенсатор резиновый Ду80 {K-FLEX NBR}"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "Фильтр грубой очистки Ду25мм Рмакс=20бар {170-1'', G1''}"

    Кол-во: 5

    "Позиция 11"

    "Клапан 2/2 Н3, G1'' 0,15-10бар {Е107FB25}"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Фильтр сливной G2'' 25мкм 500л/мин {OMTF224C25NA2}"

    Кол-во: 2

    "Позиция 13"

    "Индикатор электрический засоренности ER/11"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Термопреобразователь температуры ДТС105М-100М.0,5...И {0...+100С, 4-20 мА, М20х1,5}"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Термопреобразователь температуры ДТС125М-100М.0,5.60.И {-50..+80С, 4-20 мА, настенный, длина 60 мм}"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Фильтр воздушный TSA 135-112 135мм G1''1/2 40мкм сапун {TSA 135-112, 135 мм, G1''1/2, 40 мкм (сапун)}"

    Кол-во: 4

    "Позиция 17"

    "Гидроцилиндр 100-70мм {ход 1865 мм, сапуны, передний фланец, линейный датчик 4-20 мА, наконечник штока со сфер шарниром НСА-100/70-1865-МО-S-11/2/20/SP Transduser}"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Гидроцилиндр 100-70мм {ход 1000 мм, сапуны, передний фланец, линейный датчик 4-20 мА, наконечник штока со сфер шарниром НСА-100/70-1000-МО-S-11/1/20/SP Transduser}"

    Кол-во: 2

    "Позиция 19"

    "Гидроцилиндр 125/90мм {ход 1750 мм, сапуны, передний фланец, линейный датчик 4-20 мА, наконечник штока со сфер шарниром НСА-125/90-1750-МО-S-11/2/20/SP Transduser}"

    Кол-во: 2

    "Позиция 20"

    "Гидроцилиндр 100-70мм {ход 2850 мм, сапуны, сферисечкий шарнир, 2 усиливающие проставки, линейный датчик 4-20 мА, наконечник штока со сфер шарниром, НСF-100/70-2850-МО-S-11/2/20/SP Transduser}"

    Кол-во: 2

    "Позиция 21"

    "Фильтр напорный высокого давления 300л/мин G1'1/4 {Р макс< 420 бар, фильтроэлемент 10 мкм}"

    Кол-во: 2

    "Позиция 22"

    "Выключатель концевой А5492 {для кранов ГРАНВЭЛ}"

    Кол-во: 2

    "Позиция 23"

    "Реле уровня нерегулируемое R1'кон {50 В/0,25 А, Р540 F8-500/1, переключающийся контакт}"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Распределитель пропорциональный DSE5G-A60/31N-E1K11/B {4-20 мА, 60 л/мин, с интегрированной электроникой}"

    Кол-во: 2

    "Позиция 25"

    "Преобразователь положения поплавковый ПДУ-И...10 {4-20 мА, G2'', шаг измерения 10 мм}"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Манометр вибростойкий М63-250/10PF {0-250 бар, фланец, присоединение сзади G1/4''}"

    Кол-во: 2

    "Позиция 27"

    "Рукав РВД DN25 МБС {Рукав высокого давления DN25}"

    Кол-во: 200

    "Позиция 28"

    "Электродвигатель А225М4 У3 55/1500 3-х фазный 380В 55кВт 1450об/мин IP54"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Реле промежуточное с колодкой 2ПК 8А =24В DC винтовые зажимы"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Диод защитный 24...60B DС с зеленым светодиодом"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "Скоба-держатель пластиковая для реле RSB"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "Маркировка для колодок реле RSZE"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "Контактор электромагнитный LC1E120M5 120А катушка управления 220В АС 1Н0+1Н3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "Реле контроля фаз и напряжения CM-MPS.21S чередования и обрыва фаз, U=208...480В"

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "Выключатель-разъединитель Compact INS250 200А 4 полюса {31103}"

    Кол-во: 1

    "Позиция 36"

    "Выключатель автоматический LV430830 {Compact NSх160F, 3n, 150A, 36кА, расцепитель электронный (МА150), 380В}"

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "Контакт вспомогательный OF/SD/SDE/SDV 29450 {Контакт вспомогательный OF/SD, 1H0+H3 29450}"

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "Выключатель автоматический A9F79340 {3-х полюсной IC60N 40A. хар. С, 6,0 кА, 380В}"

    Кол-во: 1

    "Позиция 39"

    "Выключатель автоматический A9F79306 {3-х полюсной IC60N 6A. хар. С, 6,0 кА, 380В}"

    Кол-во: 1

    "Позиция 40"

    "Выключатель автоматический Schneider Electric A9F79106 iC60N 1P 6A C {хар. С, 6,0 кА}"

    Кол-во: 2

    "Позиция 41"

    "Устройство плавного пуска ATS22C11 110А 400В {ATS22C11Q, Schneider Electric}"

    Кол-во: 1

    "Позиция 42"

    "Преобразователь положения поплавковый ПДУ-И.500.10 {4-20мА, G2", длина 500 мм, Шаг 10 мм, ОВЕН}"

    Кол-во: 1

    "Позиция 43"

    "Датчик давления А-10 0-250бар 4-20мА G1/4" 2-х проводной BFSL 0...80 ˚C {12719332, WIKA}"

    Кол-во: 1

    "Позиция 44"

    "Термопреобразователь температуры ДТС105М-100М.0,5...И {ДТС105М - 100М.0,5.800.И, 0...+100С, 4-20мА, М20х1,5, длина 800 мм, ОВЕН}"

    Кол-во: 1

    "Позиция 45"

    "Реле уровня нерегулируемое R1'кон {P540F8- 500/1, 1ПК, 50В/0,25А, Euroswitch}"

    Кол-во: 1

    "Позиция 46"

    "Индикатор засоренности электро-визуальный DE500 G1/4" Н3+Н0"

    Кол-во: 1

    "Позиция 47"

    "Индикатор электрический засоренности ER/11 {1,3 бар, 0,5 А, 220 В, НЗ, G1/8", IP65, Duplomatic}"

    Кол-во: 1

    "Позиция 48"

    "Выключатель концевой ВП-19М-21Б-221-65У2.18 {Электроаппарат}"

    Кол-во: 1

    "Позиция 49"

    "Клапан предохранительный резьбовое присоединение RQM7-W5/A/60N-D24K1 400л/мин 0-210Бар 24В"

    Кол-во: 1

    "Позиция 50"

    "Клапан электроуправляемый E107FB25 0,15-10Бар G1 =24B"

    Кол-во: 1

    "Позиция 51"

    "Клапан 2/2 300бар 150л/мин {НЗ, без катушки, 005.561.E00_VEP-NC-150-114N-100GAS-005.561.E00}"

    Кол-во: 4

    "Позиция 52"

    "Катушка клапана VEP электромагнитная 24V {=24 V DC, C38D024DC_EC38.24W}"

    Кол-во: 4

    "Позиция 53"

    "Распределитель пропорциональный СЕТОР 07 {Распределитель пропорциональный DSPE7G-A150/31N-II/E1K11/B, CETOP 07, 350бар, 150л/мин, 4-20 мА, Duplomatic}"

    Кол-во: 2

    "Позиция 54"

    "Распределитель пропорциональный DSE5G-A60/31N-E1K11/B с интегрированной электроникой 60л/мин 4-20"

    Кол-во: 2

    "Позиция 55"

    "Распределитель пропорциональный СЕТОР 07 {Распределитель пропорциональный DSPE7G-C150/31N-II/E1K11/B, СЕТОР 07, 350 бар., 150 л/мин, 4-20 мА, Duplomatic}"

    Кол-во: 2

    "Позиция 56"

    "Блок контроллерный базовый М221-4010 ТМ221СЕ40Т 256 КБ 24DI. 16 DO.2AI 24B DC"

    Кол-во: 1

    "Позиция 57"

    "Модуль расширения ТМ3DI16 ТМ3.16 DI. 24 B DC"

    Кол-во: 1

    "Позиция 58"

    "Модуль расширения TM3DQ16T ТМ3.16 DO 24B DC"

    Кол-во: 2

    "Позиция 59"

    "Модуль расширения TM3XTRA1 TM3 шина передатчик"

    Кол-во: 1

    "Позиция 60"

    "Модуль расширения TM3XTREC1 TM3 шина приемник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 61"

    "Модуль расширения TM3AI8 TM3 аналоговые входы B AI. 4...20мA. 24 B DC"

    Кол-во: 1

    "Позиция 62"

    "Модуль расширения TM3AQ4 TM3 аналоговые входы 4AO 4...20мА"

    Кол-во: 2

    "Позиция 63"

    "Карта управления для синхронизации осей EWM-MS-AA/20E1, 0...10В/ 4...20мА 24B DC"

    Кол-во: 2

    "Позиция 64"

    "Вставка плавкая ВПБ6-7 1А 250В {Радиодеталь}"

    Кол-во: 4

    "Позиция 65"

    "Вставка плавкая ВПБ6-5 0,5А 250В {Радиодеталь}"

    Кол-во: 2

    "Позиция 66"

    "Вставка плавкая ВПБ6-10 2А 250В {Радиодеталь}"

    Кол-во: 2

    "Позиция 67"

    "Вставка плавкая ВПБ6-2 0,25А 250В {Радиодеталь}"

    Кол-во: 2

    "Позиция 68"

    "Вставка плавкая ВПБ6-1 0,16А 250В {Радиодеталь}"

    Кол-во: 6

    "Позиция 69"

    "Вставка плавкая ВПБ6-12 4А 250В {Радиодеталь}"

    Кол-во: 4

    "Позиция 70"

    "Блок питания NDR-240-24 240Вт 24B DC 10А l"

    Кол-во: 1

    "Позиция 71"

    "Блок питания NDR-480-24 480Вт 24B DC 20А"

    Кол-во: 1

    "Позиция 72"

    "Панель оператора сенсорная HMIGXU5512 10" WVGA 800х480точек SL. 24B DC"

    Кол-во: 1

    "Позиция 73"

    "Комплект реле и розетки 1ПК 24В AC/DC 6А светодиод {RSL1PVBU}"

    Кол-во: 6

    "Позиция 74"

    "Реле промежуточное Schneider Electric RSB2A080BD 24V DC {Реле промежуточное с колодкой RSB2A080BDS, 2 ПК, 8А, =24 B DC, винтовые зажимы, Schneider Electric}"

    Кол-во: 3

    "Позиция 75"

    "Пускатель магнитный 9А катушка управления 220В АС 1НО {LC1E0910M5}"

    Кол-во: 2

    "Позиция 76"

    "Выключатель автоматический A9F78306 3-х полюсный iC60N 6A В 6,0кА 380В"

    Кол-во: 2

    "Позиция 77"

    "Выключатель автоматический A9F78206 2-х полюсный iC60N 6A В 6,0кА 220В"

    Кол-во: 1

    "Позиция 78"

    "Контакт вспомогательный состояния iOF 1HО+1HЗ боковой A9A26924"

    Кол-во: 2

    "Позиция 79"

    "Выключатель автоматический Schneider Electric A9F79106 iC60N 1P 6A C"

    Кол-во: 3

    "Позиция 80"

    "Выключатель автоматический A9F79110 1-но полюсный iC60N 10A C 6,0кА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 81"

    "Выключатель автоматический A9F73104 1-но полюсный iC60N 4A C 6,0кА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 82"

    "Выключатель автоматический A9F79120 1-но полюсный iC60N 20A C 6,0кА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 83"

    "Выключатель автоматический A9D32610 1P+N 10A 4,5кА 30мА АС"

    Кол-во: 1

    "Позиция 84"

    "Выключатель нагрузки A9S65440 iSW 4-х-полюсный 40A EASY 9"

    Кол-во: 1

    "Позиция 85"

    "Не управляемый коммутатор MOXA EDS-205 {Коммутатор Ethernet EDS-205 RU, 5х10/100BaseTX, промышленный, 24 B DC, неуправляемый, MOXA}"

    Кол-во: 1

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