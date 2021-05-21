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Номер извещения
ГП117153
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Приобретение запасных частей для гидростанции весового комплекса ОФ "Инаглинская-2": Насосы прочие З/ч к насосам промышленным Клапаны Контрольно измерительные приборы Бесконтактные датчики, датчики положения и т.д. Краны шаровые Клапаны Фильтры топливные, масляные, воздушные З/ч к фильтр-прессам Термопреобразователи З/ч к КИПиА Выключатели Прочие электротехнические материалы Рукава высокого давления Электродвигатели Расходные материалы к электрике Выключатели автоматические Термопреобразователи Розетки Реле З/ч и комплектующие к пусковой аппаратуре З/ч и комплектующие к пусковой аппаратуре для АО «ГОК «Инаглинский» по заявке № 36053 (вкладывать официальное КП, дополнительно в формате Excel/Word)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
14.05.2021 04:39
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1
Почтовый адрес
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26
Контактный телефон
+7 41147 9-71-85
Факс
+7 495 662-39-98
Адрес электронной почты
sobov.e@kolmar.ru
Ф.И.О. контактного лица
Собов Егор Николаевич
Место рассмотрения предложений
Нерюнгри
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Приобретение запасных частей для гидростанции весового комплекса ОФ "Инаглинская-2": Насосы прочие З/ч к насосам промышленным Клапаны Контрольно измерительные приборы Бесконтактные датчики, датчики положения и т.д. Краны шаровые Клапаны Фильтры топливные, масляные, воздушные З/ч к фильтр-прессам Термопреобразователи З/ч к КИПиА Выключатели Прочие электротехнические материалы Рукава высокого давления Электродвигатели Расходные материалы к электрике Выключатели автоматические Термопреобразователи Розетки Реле З/ч и комплектующие к пусковой аппаратуре З/ч и комплектующие к пусковой аппаратуре для АО «ГОК «Инаглинский» по заявке № 36053 (вкладывать официальное КП, дополнительно в формате Excel/Word)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.05.2021 10:00 GMT +321.05.2021 10:0021.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП117153Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение запасных частей для гидростанции весового комплекса ОФ "Инаглинская-2": Насосы прочие З/ч к насосам промышленным Клапаны Контрольно измерительные приборы Бесконтактные датчики, датчики положения и т.д. Краны шаровые Клапаны Фильтры топливные, масляные, воздушные З/ч к фильтр-прессам Термопреобразователи З/ч к КИПиА Выключатели Прочие электротехнические материалы Рукава высокого давления Электродвигатели Расходные материалы к электрике Выключатели автоматические Термопреобразователи Розетки Реле З/ч и комплектующие к пусковой аппаратуре З/ч и комплектующие к пусковой аппаратуре для АО «ГОК «Инаглинский» по заявке № 36053 (вкладывать официальное КП, дополнительно в формате Excel/Word)Нерюнгри
Подведение итогов не позднее
21.06.2021 11:0021.06.2021 11:0021.06.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП117153Подведение итогов не позднее Приобретение запасных частей для гидростанции весового комплекса ОФ "Инаглинская-2": Насосы прочие З/ч к насосам промышленным Клапаны Контрольно измерительные приборы Бесконтактные датчики, датчики положения и т.д. Краны шаровые Клапаны Фильтры топливные, масляные, воздушные З/ч к фильтр-прессам Термопреобразователи З/ч к КИПиА Выключатели Прочие электротехнические материалы Рукава высокого давления Электродвигатели Расходные материалы к электрике Выключатели автоматические Термопреобразователи Розетки Реле З/ч и комплектующие к пусковой аппаратуре З/ч и комплектующие к пусковой аппаратуре для АО «ГОК «Инаглинский» по заявке № 36053 (вкладывать официальное КП, дополнительно в формате Excel/Word)Нерюнгри
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
21.06.202121.06.2021 11:0021.06.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП117153Подведение итогов не позднее Приобретение запасных частей для гидростанции весового комплекса ОФ "Инаглинская-2": Насосы прочие З/ч к насосам промышленным Клапаны Контрольно измерительные приборы Бесконтактные датчики, датчики положения и т.д. Краны шаровые Клапаны Фильтры топливные, масляные, воздушные З/ч к фильтр-прессам Термопреобразователи З/ч к КИПиА Выключатели Прочие электротехнические материалы Рукава высокого давления Электродвигатели Расходные материалы к электрике Выключатели автоматические Термопреобразователи Розетки Реле З/ч и комплектующие к пусковой аппаратуре З/ч и комплектующие к пусковой аппаратуре для АО «ГОК «Инаглинский» по заявке № 36053 (вкладывать официальное КП, дополнительно в формате Excel/Word)Нерюнгри
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение запасных частей для гидростанции весового комплекса ОФ "Инаглинская-2": Насосы прочие З/ч к насосам промышленным Клапаны Контрольно измерительные приборы Бесконтактные датчики, датчики положения и т.д. Краны шаровые Клапаны Фильтры топливные, масляные, воздушные З/ч к фильтр-прессам Термопреобразователи З/ч к КИПиА Выключатели Прочие электротехнические материалы Рукава высокого давления Электродвигатели Расходные материалы к электрике Выключатели автоматические Термопреобразователи Розетки Реле З/ч и комплектующие к пусковой аппаратуре З/ч и комплектующие к пусковой аппаратуре для АО «ГОК «Инаглинский» по заявке № 36053 (вкладывать официальное КП, дополнительно в формате Excel/Word)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с закупочной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с закупочной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
УК КОЛМАР
Все закупки и тендеры УК КОЛМАР
Адрес местонахождения
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
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