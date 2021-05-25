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    Главная / Торги / Оказание услуг по предварительному медицинскому осмотру для нужд Производственно-эксплуатационного Управления Сахалинской области АО «Газпром газораспределение Дальний Восток»

    Оказание услуг по предварительному медицинскому осмотру для нужд Производственно-эксплуатационного Управления Сахалинской области АО «Газпром газораспределение Дальний Восток»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.05.2021 04:5925.05.2021 04:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110276089Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по предварительному медицинскому осмотру680011, РФ, г. Хабаровск, ул. Брестская, д. 70, каб. 303Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110276089

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    КО/67-05/21

    Наименование закупки

    Оказание услуг по предварительному медицинскому осмотру для нужд Производственно-эксплуатационного Управления Сахалинской области АО «Газпром газораспределение Дальний Восток»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    14.05.2021 04:32

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение.doc

    Приложение_2___Техническая_часть.7z

    Приложение_3___Методика_анализа_и_оценки_заявок.docx

    Приложение_к_Форме_1___ЦП.docx

    Приложение_к_Форме_1___ТП.docx

    Документация.docx

    Приложение_1___Проект_договора.doc

    Итоговый_протокол.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

    Юридический адрес

    680011, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, Брестская, 51

    Почтовый адрес

    680011, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, Брестская, 51

    Контактный телефон

    +7 4212 41-74-48

    Факс

    +7 4212 41-74-01

    Адрес электронной почты

    subbotina@gazdv.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Субботина Анна Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    680011, РФ, г. Хабаровск, ул. Брестская, д. 70, каб. 303

    Закупки и тендеры Хабаровский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по предварительному медицинскому осмотру

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    01.06.202101.06.2021 06:0001.06.2021 06:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110276089Подведение итогов не позднее Оказание услуг по предварительному медицинскому осмотру680011, РФ, г. Хабаровск, ул. Брестская, д. 70, каб. 303

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по предварительному медицинскому осмотру

    Начальная цена

    72 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

    Адрес местонахождения

    680011, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, Брестская, 51

    Классификатор ОКПД2

    86.10.1

    Услуги больничных организаций

    Классификатор ОКВЭД2

    85.42

    Образование профессиональное дополнительное

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/935364/name/60ac9610bfc800.12661171

    25.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Образование профессиональное дополнительное"

    Кол-во: 1.00000

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