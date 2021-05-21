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Номер извещения
ГП117151
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый одноэтапный конкурентный отбор организации способной оказать услуги по проведению сравнительного анализа функции «Подготовка МСФО и MD&A отчетности»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
13.05.2021 22:28
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Почтамтская, 3-5, ЛИТЕР А, Ч.ПОМ. 1Н КАБ. 2401
Почтовый адрес
190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Почтамтская, 3-5
Контактный телефон
+7 812 363-31-52 доб. 24701
Адрес электронной почты
tender@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Герасимов Александр Вячеславович
Место рассмотрения заявок
г. Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по проведению сравнительного анализа функции «Подготовка МСФО и MD&A отчетности»
Дата и время окончания срока приема заявок
21.05.2021 10:00 GMT +321.05.2021 10:0021.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП117151Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению сравнительного анализа функции «Подготовка МСФО и MD&A отчетности»г. Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Оказание услуг по проведению сравнительного анализа функции «Подготовка МСФО и MD&A отчетности»
Официальный сайт, на котором размещена документация
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