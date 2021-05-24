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    Главная / Торги / Оказание услуг по перевозке пассажиров по заявкам

    Оказание услуг по перевозке пассажиров по заявкам

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.05.2021 10:0024.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110275960Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по перевозке пассажиров по заявкамМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110275960

    Уникальный номер закупки

    146

    Номер закупки

    146

    Наименование закупки

    Оказание услуг по перевозке пассажиров по заявкам

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Открытый конкурентный отбор в электронной форме

    Дата публикации

    13.05.2021 21:56

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_итоги_146.pdf

    Извещение_146.doc

    Документация_146_от_13.05.2021.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА БЛАГОВЕЩЕНСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА БЛАГОВЕЩЕНСК

    Юридический адрес

    676450, Российская Федерация, Амурская область, Свободный, Территория ТОСЭР, Свободный

    Почтовый адрес

    117342, Российская Федерация, Москва, поселение Сосенское,поселок Газопровод, дом 101, к.1

    Контактный телефон

    +7 499 580-49-99 доб. 43662

    Факс

    +7 499 580-49-98

    Адрес электронной почты

    SAKolgushkin@amurgpz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Колгушкин Станислав Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Амурская область

    Закупки и тендеры Услуги такси

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по перевозке пассажиров по заявкам

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.05.2021 10:00 GMT +324.05.2021 10:0024.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110275960Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по перевозке пассажиров по заявкамМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    24.05.2021 10:0024.05.2021 10:0024.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110275960Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по перевозке пассажиров по заявкамМосква

    Подведение итогов не позднее

    28.05.2021 23:0028.05.2021 23:0028.05.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110275960Подведение итогов не позднее Оказание услуг по перевозке пассажиров по заявкамМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.05.202128.05.2021 23:0028.05.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110275960Подведение итогов не позднее Оказание услуг по перевозке пассажиров по заявкамМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по перевозке пассажиров по заявкам

    Начальная цена

    243 327 897,32

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА БЛАГОВЕЩЕНСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА БЛАГОВЕЩЕНСК

    Адрес местонахождения

    676450, Российская Федерация, Амурская область, Свободный, Территория ТОСЭР, Свободный

    117342, Российская Федерация, Москва, поселение Сосенское,поселок Газопровод, дом 101, к.1

    Классификатор ОКПД2

    49.32.12.000

    Услуги по аренде легковых автомобилей с водителем

    Классификатор ОКВЭД2

    49.32

    Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/948983/name/60bde07d4052e3.11753838

    07.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем"

    Кол-во: 1.00000

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