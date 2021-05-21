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Номер извещения
ГП117142
Уникальный номер закупки
Анализ рынка
Наименование закупки
Организация коммуникационной кампании в социальных сетях и привлечение внимания к мероприятию «Архипелаг 20.21»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
13.05.2021 19:58
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121205, Г МОСКВА, ТЕР СКОЛКОВО ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА, УЛ НОБЕЛЯ, ДОМ 1, ЭТ/ПОМ 3/IV
Почтовый адрес
121205, Г МОСКВА, ТЕР СКОЛКОВО ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА, УЛ НОБЕЛЯ, ДОМ 1, ЭТ/ПОМ 3/IV
Контактный телефон
+7 912 875-57-55
Факс
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Адрес электронной почты
zakupki@nti.work
Ф.И.О. контактного лица
Третьяков Василий Сергеевич
Место рассмотрения предложений
д Сколково
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Организация коммуникационной кампании в социальных сетях и привлечение внимания к мероприятию «Архипелаг 20.21»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.05.2021 10:30 GMT +321.05.2021 10:3021.05.2021 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП117142Дата и время окончания срока приема заявок Организация коммуникационной кампании в социальных сетях и привлечение внимания к мероприятию «Архипелаг 20.21»д Сколково
Дата и время вскрытия заявок
21.05.2021 10:3021.05.2021 10:3021.05.2021 10:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП117142Дата и время вскрытия заявок Организация коммуникационной кампании в социальных сетях и привлечение внимания к мероприятию «Архипелаг 20.21»д Сколково
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Организация коммуникационной кампании в социальных сетях и привлечение внимания к мероприятию «Архипелаг 20.21»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
УНИВЕРСИТЕТ 2035
Все закупки и тендеры УНИВЕРСИТЕТ 2035
Адрес местонахождения
121205, Г МОСКВА, ТЕР СКОЛКОВО ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА, УЛ НОБЕЛЯ, ДОМ 1, ЭТ/ПОМ 3/IV
73.12.13.000
73.11.11.000
73.11.19.000
63.11.12.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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