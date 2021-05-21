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    Главная / Торги / Поставка запасных частей для однопроекционных рентгено-телевизионных досмотровых установках HS 5180i

    Поставка запасных частей для однопроекционных рентгено-телевизионных досмотровых установках HS 5180i

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.05.2021 15:0021.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110275874Дата и время окончания срока приема заявок Плата LM12S-1.0 XADA HS 5180i354340, Краснодарский край, Сочи г, Аэропорт терПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110275874

    Уникальный номер закупки

    СО-008838

    Номер закупки

    СО-008838

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей для однопроекционных рентгено-телевизионных досмотровых установках HS 5180i

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    13.05.2021 19:09

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ЗД №СО-008838 ЗК СМП Плата LM12S.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КРАСНОДАР
    Все закупки и тендеры АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КРАСНОДАР АО МАКР

    Юридический адрес

    350912, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Им Евдокии Бершанской (Пашковский Жилой, 355

    Почтовый адрес

    350912, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Им Евдокии Бершанской (Пашковский Жилой, 355

    Контактный телефон

    861-219-14-16

    Факс

    Адрес электронной почты

    a.komarov@krr.aero

    Ф.И.О. контактного лица

    Комаров А. И.

    Место рассмотрения предложений

    354340, Краснодарский край, Сочи г, Аэропорт тер

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Закупки и тендеры Компьютеры и периферийное оборудование

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Плата LM12S-1.0 XADA HS 5180i

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.06.202121.06.2021 23:0021.06.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110275874Подведение итогов не позднее Плата LM12S-1.0 XADA HS 5180i354340, Краснодарский край, Сочи г, Аэропорт тер

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Плата LM12S-1.0 XADA HS 5180i

    Начальная цена

    958 320,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    354340, Краснодарский край, Сочи г, Аэропорт терРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КРАСНОДАР»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ СОЧИ" АО "МАС"
    Все закупки и тендеры АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ СОЧИ" АО "МАС"

    Адрес местонахождения

    354340, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г СОЧИ, ТЕР АЭРОПОРТ,

    354340, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г СОЧИ, ТЕР АЭРОПОРТ

    Классификатор ОКПД2

    26.20.40.190

    Комплектующие и запасные части для вычислительных машин прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    26.20

    Производство компьютеров и периферийного оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Плата LM12S-1.0 XADA HS 5180i"

    Кол-во: 1

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