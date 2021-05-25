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    Главная / Торги / Оказание услуг по техническому обслуживанию газоспасательного оборудования и оснащения НАСФ для нужд АО «ОмскВодоканал»

    Оказание услуг по техническому обслуживанию газоспасательного оборудования и оснащения НАСФ для нужд АО «ОмскВодоканал»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.05.2021 05:0025.05.2021 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110275848Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию газоспасательного оборудования и оснащения НАСФ для нужд АО «ОмскВодоканал»644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции АО «ОмскВодоканал»Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110275848

    Уникальный номер закупки

    182/2021

    Номер закупки

    182/2021

    Наименование закупки

    Оказание услуг по техническому обслуживанию газоспасательного оборудования и оснащения НАСФ для нужд АО «ОмскВодоканал»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Полотовая закупка

    Дата публикации

    13.05.2021 18:50

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_о_закупке_КО.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОМСКВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,

    Почтовый адрес

    644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2

    Контактный телефон

    +7 3812 31-42-29 доб. 1297

    Факс

    +7 3812 30-35-49

    Адрес электронной почты

    i.orlova@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Орлова И. А.

    Место рассмотрения предложений

    644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции АО «ОмскВодоканал»

    Закупки и тендеры Омская область

    Закупки и тендеры Услуги по ремонту прочего оборудования

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по техническому обслуживанию газоспасательного оборудования и оснащения НАСФ для нужд АО «ОмскВодоканал»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.05.2021 05:00 GMT +325.05.2021 05:0025.05.2021 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110275848Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию газоспасательного оборудования и оснащения НАСФ для нужд АО «ОмскВодоканал»644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции АО «ОмскВодоканал»

    Дата и время вскрытия заявок

    25.05.2021 05:0025.05.2021 05:0025.05.2021 05:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110275848Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию газоспасательного оборудования и оснащения НАСФ для нужд АО «ОмскВодоканал»644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции АО «ОмскВодоканал»

    Подведение итогов не позднее

    25.06.2021 17:0025.06.2021 17:0025.06.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110275848Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию газоспасательного оборудования и оснащения НАСФ для нужд АО «ОмскВодоканал»644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции АО «ОмскВодоканал»

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.06.202125.06.2021 17:0025.06.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110275848Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию газоспасательного оборудования и оснащения НАСФ для нужд АО «ОмскВодоканал»644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции АО «ОмскВодоканал»

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по техническому обслуживанию газоспасательного оборудования и оснащения НАСФ для нужд АО «ОмскВодоканал»

    Начальная цена

    717 599,95

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации о закупкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Форма оплаты: безналичный расчет – перечисление денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Сроки и порядок оплаты: без предоплаты, расчет производится в течение 30 календарных дней с момента подписания акта сдачи-приемки услуг. Примечание: в случае, если победителем конкурентного отбора будет определен участник, являющийся субъектом малого или среднего предпринимательства, то расчет (оплата) по договору за оказанные им услуги будет осуществляться в течение 15 рабочих дней с момента подписания акта сдачи-приемки услуг (в соответствии с требованиями п.14(3) ч.I Постановления Правительства РФ от 11 декабря 2014 № 1352).
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОМСКВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОМСКВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,

    644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2

    Классификатор ОКПД2

    33.19

    Услуги по ремонту прочего оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    33.19

    Ремонт прочего оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по техническому обслуживанию газоспасательного оборудования и оснащения НАСФ для нужд АО «ОмскВодоканал»"

    Кол-во:

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