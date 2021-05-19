Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Автомобиль «Toyota Land Cruiser 200»

    Автомобиль «Toyota Land Cruiser 200»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.05.2021 07:0019.05.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП117133Дата и время окончания срока приема заявок Автомобиль «Toyota Land Cruiser 200»ЕкатеринбургПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП117133

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    434

    Наименование закупки

    Автомобиль «Toyota Land Cruiser 200»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    13.05.2021 18:39

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП117133_Протокол_подведения_итогов.pdf

    Извещение_о_проведении_закупки.docx

    Приложение__1_Заявка_на_участие_в_закупке.docx

    ДОГОВОР_поставки_типовой_рамочный__февраль_2021_.docx

    Приложение__3_Справка_об_опыте_работы.docx

    Приложение__4_Свидетельство_изготовителя.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 912 283-26-00

    Факс

    +7 343 336-69-79

    Адрес электронной почты

    tenders@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Владимиров Андрей Федорович

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Автомобиль «Toyota Land Cruiser 200»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.05.2021 07:00 GMT +319.05.2021 07:0019.05.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП117133Дата и время окончания срока приема заявок Автомобиль «Toyota Land Cruiser 200»Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    19.05.2021 07:0019.05.2021 07:0019.05.2021 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП117133Дата и время вскрытия заявок Автомобиль «Toyota Land Cruiser 200»Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    02.06.202102.06.2021 18:0002.06.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП117133Подведение итогов не позднее Автомобиль «Toyota Land Cruiser 200»Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Автомобиль «Toyota Land Cruiser 200»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    29.10.2

    Автомобили легковые

    Классификатор ОКВЭД2

    45.1

    Торговля автотранспортными средствами

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/946299/name/60b8a2657a8438.33868325

    03.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Автомобиль «Toyota Land Cruiser 200»"

    Кол-во: 1

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА
    Конкурентный отбор № 32211052768
    Поставка автомобиля Lada Niva
    Поставка автомобиля Lada Niva
    588868
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 13:59(GMT+03:00)
    5 434 998
    Лоты:
    1
    Регион:
    Вологодская область
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП201100
    Открытый аукцион с повышением начальной цены, проводимый в электронной форме на электронной торговой площадке ООО ЭТП ГПБ на право заключения договора купли-продажи имущества: Запасные части для автомобилей марки Toyota Hiace, Lexus LX570, Toyota Camry (XV40) были закуплены в 2018-2019 г. Имущество находится на распределительном складе ТМЦ в г. Томске по адресу ул. Причальная, 10, ранее не использовалось. Собственник: АО «Газпром добыча Томск»
    Открытый аукцион с повышением начальной цены, проводимый в электронной форме на электронной...
    583702
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
    Поделиться
    Прием заявок до:
    10.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    489 750
    Лоты:
    1
    Регион:
    Томская область
    Начало приема заявок:
    10.01.2022 г., 10:35
    Дата аукциона:
    14.02.2022 г., 11:00
    NIS LLC
    Аукцион № ГП044110
    продажа автомобилей / vente de voitures
    продажа автомобилей / vente de voitures
    358089
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги без ЭП
    Поделиться
    Прием заявок до:
    24.09.2020 17:00(GMT+03:00)
    8 200
    $
    Лоты:
    1
    Начало приема заявок:
    25.08.2020 г., 15:43
    Дата аукциона:
    28.09.2020 г., 16:00
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ПАО завод Красное знамя
    Аукцион на повышение № ГП943320
    Реализация автотранспорта
    Реализация автотранспорта
    256790
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион на повышение
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2020 17:00(GMT+03:00)
    280 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Рязанская область
    ПАО завод Красное знамя
    Аукцион на повышение № ГП943315
    Реализация автотранспорта
    Реализация автотранспорта
    256771
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион на повышение
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2020 17:00(GMT+03:00)
    380 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Рязанская область
    ГУП ОРЕНБУРГРЕМДОРСТРОЙ
    Запрос предложений № 31604585339
    Поставка легкового автомобиля LADA Largus
    Поставка легкового автомобиля LADA Largus
    82040
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.01.2017 08:00(GMT+03:00)
    600 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    ПАО завод Красное знамя
    Аукцион на повышение № ГП943316
    Реализация автотранспорта
    Реализация автотранспорта
    256785
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион на повышение
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2020 17:00(GMT+03:00)
    350 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Рязанская область
    ПАО завод Красное знамя
    Аукцион на повышение № ГП943357
    Реализация автотранспорта
    Реализация автотранспорта
    256970
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион на повышение
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2020 17:00(GMT+03:00)
    270 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Рязанская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить