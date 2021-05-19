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Номер извещения
ГП117125
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка анкеров, крепей и ампул для АО ГОК «Инаглинский» (заявка 36005)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
13.05.2021 18:17
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1
Почтовый адрес
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26
Контактный телефон
+7 495 662-39-90 доб. 99321
Факс
+7 495 662-39-98
Адрес электронной почты
Ozernova.S@kolmar.ru
Ф.И.О. контактного лица
Озернова Светлана Евгеньевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Поставка анкеров, крепей и ампул для АО ГОК «Инаглинский» (заявка 36005)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.05.2021 16:00 GMT +319.05.2021 16:0019.05.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП117125Дата и время окончания срока приема заявок Поставка анкеров, крепей и ампул для АО ГОК «Инаглинский» (заявка 36005)Москва
Подведение итогов не позднее
30.06.2021 00:0030.06.2021 00:0030.06.2021 00:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП117125Подведение итогов не позднее Поставка анкеров, крепей и ампул для АО ГОК «Инаглинский» (заявка 36005)Москва
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка анкеров, крепей и ампул для АО ГОК «Инаглинский» (заявка 36005)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно прилагаемой документации. ОБЯЗАТЕЛЬНО наличие сертификатов соответствия ГОСТ и соответствия качества.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно прилагаемой документации.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГОК ИНАГЛИНСКИЙ
Все закупки и тендеры АО ГОК ИНАГЛИНСКИЙ
Адрес местонахождения
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, территория 1,7 км. на юг от устья ручья Дежневка, строение 1
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, Проспект Геологов, д.55, корпус 1
Наименование заказчика
УК КОЛМАР
Все закупки и тендеры УК КОЛМАР
Адрес местонахождения
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
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