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    Главная / Торги / Бумага для офисной техники KYM Lux Classic формата А4

    Бумага для офисной техники KYM Lux Classic формата А4

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.05.2021 12:0021.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП117134Дата и время окончания срока приема заявок Бумага для офисной техники KYM Lux Classic формата А4, белизна CIE 140-150 +/-3, масса листа бумаги площадью 1 кв.м. 72-80 +/-3 гр., толщина листа — 104 +/- 2-4 мкм, непрозрачность не менее 90%, страна изготовителя — Финляндия, соответствие ГОСТ Р 57641-2017г. Санкт-Петербург, Салтыковская дорога, 7АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП117134

    Уникальный номер закупки

    02-2021

    Номер закупки

    02-2021

    Наименование закупки

    Бумага для офисной техники KYM Lux Classic формата А4

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    13.05.2021 18:47

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение_к_Документации___Договор_со_Спецификацией_бумага.docx

    Приложение_1_к_Договору_ТЗ_бумага_2021.doc

    Бумага_Документация_запрос_котировок.docx

    Приложение__2_Требования_к_поставляемой_бумаге_2021.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    Все закупки и тендеры ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

    Юридический адрес

    195112, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ МАЛООХТИНСКИЙ, ДОМ 64 ЛИТЕР А,

    Почтовый адрес

    195112, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ МАЛООХТИНСКИЙ, 64, ЛИТ. А

    Контактный телефон

    +7 921 973-13-47

    Факс

    +7 812 332-78-84

    Адрес электронной почты

    maksim.v.miller@bspb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Миллер Максим Викторович

    Место рассмотрения предложений

    г. Санкт-Петербург, Салтыковская дорога, 7А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Бумага для офисной техники KYM Lux Classic формата А4, белизна CIE 140-150 +/-3, масса листа бумаги площадью 1 кв.м. 72-80 +/-3 гр., толщина листа — 104 +/- 2-4 мкм, непрозрачность не менее 90%, страна изготовителя — Финляндия, соответствие ГОСТ Р 57641-2017

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.05.2021 12:00 GMT +321.05.2021 12:0021.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП117134Дата и время окончания срока приема заявок Бумага для офисной техники KYM Lux Classic формата А4, белизна CIE 140-150 +/-3, масса листа бумаги площадью 1 кв.м. 72-80 +/-3 гр., толщина листа — 104 +/- 2-4 мкм, непрозрачность не менее 90%, страна изготовителя — Финляндия, соответствие ГОСТ Р 57641-2017г. Санкт-Петербург, Салтыковская дорога, 7А

    Дата и время вскрытия заявок

    21.05.2021 12:0021.05.2021 12:0021.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП117134Дата и время вскрытия заявок Бумага для офисной техники KYM Lux Classic формата А4, белизна CIE 140-150 +/-3, масса листа бумаги площадью 1 кв.м. 72-80 +/-3 гр., толщина листа — 104 +/- 2-4 мкм, непрозрачность не менее 90%, страна изготовителя — Финляндия, соответствие ГОСТ Р 57641-2017г. Санкт-Петербург, Салтыковская дорога, 7А

    Подведение итогов не позднее

    24.05.2021 12:0024.05.2021 12:0024.05.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП117134Подведение итогов не позднее Бумага для офисной техники KYM Lux Classic формата А4, белизна CIE 140-150 +/-3, масса листа бумаги площадью 1 кв.м. 72-80 +/-3 гр., толщина листа — 104 +/- 2-4 мкм, непрозрачность не менее 90%, страна изготовителя — Финляндия, соответствие ГОСТ Р 57641-2017г. Санкт-Петербург, Салтыковская дорога, 7А

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.05.202124.05.2021 12:0024.05.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП117134Подведение итогов не позднее Бумага для офисной техники KYM Lux Classic формата А4, белизна CIE 140-150 +/-3, масса листа бумаги площадью 1 кв.м. 72-80 +/-3 гр., толщина листа — 104 +/- 2-4 мкм, непрозрачность не менее 90%, страна изготовителя — Финляндия, соответствие ГОСТ Р 57641-2017г. Санкт-Петербург, Салтыковская дорога, 7А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Бумага для офисной техники KYM Lux Classic формата А4, белизна CIE 140-150 +/-3, масса листа бумаги площадью 1 кв.м. 72-80 +/-3 гр., толщина листа — 104 +/- 2-4 мкм, непрозрачность не менее 90%, страна изготовителя — Финляндия, соответствие ГОСТ Р 57641-2017

    Начальная цена

    213,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    Все закупки и тендеры ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

    Адрес местонахождения

    195112, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ МАЛООХТИНСКИЙ, ДОМ 64 ЛИТЕР А,

    195112, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ МАЛООХТИНСКИЙ, 64, ЛИТ. А

    Классификатор ОКПД2

    17.12.14.119

    Бумага для печати прочая

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бумага для офисной техники KYM Lux Classic формата А4"

    Кол-во: 32700

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