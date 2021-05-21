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Номер извещения
ГП117134
Уникальный номер закупки
02-2021
Наименование закупки
Бумага для офисной техники KYM Lux Classic формата А4
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
13.05.2021 18:47
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
195112, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ МАЛООХТИНСКИЙ, ДОМ 64 ЛИТЕР А,
Почтовый адрес
195112, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ МАЛООХТИНСКИЙ, 64, ЛИТ. А
Контактный телефон
+7 921 973-13-47
Факс
+7 812 332-78-84
Адрес электронной почты
maksim.v.miller@bspb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Миллер Максим Викторович
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург, Салтыковская дорога, 7А
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Бумага для офисной техники KYM Lux Classic формата А4, белизна CIE 140-150 +/-3, масса листа бумаги площадью 1 кв.м. 72-80 +/-3 гр., толщина листа — 104 +/- 2-4 мкм, непрозрачность не менее 90%, страна изготовителя — Финляндия, соответствие ГОСТ Р 57641-2017
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.05.2021 12:00 GMT +321.05.2021 12:0021.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП117134Дата и время окончания срока приема заявок Бумага для офисной техники KYM Lux Classic формата А4, белизна CIE 140-150 +/-3, масса листа бумаги площадью 1 кв.м. 72-80 +/-3 гр., толщина листа — 104 +/- 2-4 мкм, непрозрачность не менее 90%, страна изготовителя — Финляндия, соответствие ГОСТ Р 57641-2017г. Санкт-Петербург, Салтыковская дорога, 7А
Дата и время вскрытия заявок
21.05.2021 12:0021.05.2021 12:0021.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП117134Дата и время вскрытия заявок Бумага для офисной техники KYM Lux Classic формата А4, белизна CIE 140-150 +/-3, масса листа бумаги площадью 1 кв.м. 72-80 +/-3 гр., толщина листа — 104 +/- 2-4 мкм, непрозрачность не менее 90%, страна изготовителя — Финляндия, соответствие ГОСТ Р 57641-2017г. Санкт-Петербург, Салтыковская дорога, 7А
Подведение итогов не позднее
24.05.2021 12:0024.05.2021 12:0024.05.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП117134Подведение итогов не позднее Бумага для офисной техники KYM Lux Classic формата А4, белизна CIE 140-150 +/-3, масса листа бумаги площадью 1 кв.м. 72-80 +/-3 гр., толщина листа — 104 +/- 2-4 мкм, непрозрачность не менее 90%, страна изготовителя — Финляндия, соответствие ГОСТ Р 57641-2017г. Санкт-Петербург, Салтыковская дорога, 7А
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
24.05.202124.05.2021 12:0024.05.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП117134Подведение итогов не позднее Бумага для офисной техники KYM Lux Classic формата А4, белизна CIE 140-150 +/-3, масса листа бумаги площадью 1 кв.м. 72-80 +/-3 гр., толщина листа — 104 +/- 2-4 мкм, непрозрачность не менее 90%, страна изготовителя — Финляндия, соответствие ГОСТ Р 57641-2017г. Санкт-Петербург, Салтыковская дорога, 7А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Бумага для офисной техники KYM Lux Classic формата А4, белизна CIE 140-150 +/-3, масса листа бумаги площадью 1 кв.м. 72-80 +/-3 гр., толщина листа — 104 +/- 2-4 мкм, непрозрачность не менее 90%, страна изготовителя — Финляндия, соответствие ГОСТ Р 57641-2017
Начальная цена
213,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Все закупки и тендеры ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Адрес местонахождения
195112, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ МАЛООХТИНСКИЙ, ДОМ 64 ЛИТЕР А,
195112, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ МАЛООХТИНСКИЙ, 64, ЛИТ. А
17.12.14.119
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 32700
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