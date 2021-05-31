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    Главная / Торги / ПОСТАВКА МЕБЕЛИ

    ПОСТАВКА МЕБЕЛИ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.05.2021 14:0031.05.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП117137Дата и время окончания срока приема заявок ПОСТАВКА МЕБЕЛИСанкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП117137

    Уникальный номер закупки

    25

    Номер закупки

    25

    Наименование закупки

    ПОСТАВКА МЕБЕЛИ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор (попозиционно)

    Дата публикации

    13.05.2021 18:59

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация.docx

    Уторговывание_25_КО_от_28.05.2021.rtf

    Приложения.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РУСХИМАЛЬЯНС
    Все закупки и тендеры РусХимАльянс

    Юридический адрес

    188480, Российская Федерация, Ленинградская область, Кингисепп, Воровского, 18А

    Почтовый адрес

    199106, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, дом 12, корпус 2, строение 1

    Контактный телефон

    +7 812 240-00-72 доб. 1217

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    I.Kiseleva@baltlng.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Киселева Ирина Львовна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Ленинградская область

    Ключевые слова:

    поставка мебели

    Список лотов

    Лот 1

    ПОСТАВКА МЕБЕЛИ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    31.05.2021 14:00 GMT +331.05.2021 14:0031.05.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП117137Дата и время окончания срока приема заявок ПОСТАВКА МЕБЕЛИСанкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    31.05.2021 23:5931.05.2021 23:5931.05.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП117137Подведение итогов не позднее ПОСТАВКА МЕБЕЛИСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.05.202131.05.2021 23:5931.05.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП117137Подведение итогов не позднее ПОСТАВКА МЕБЕЛИСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ПОСТАВКА МЕБЕЛИ

    Начальная цена

    44 987 700,12

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    РусХимАльянс
    Все закупки и тендеры РусХимАльянс

    Адрес местонахождения

    188480, Российская Федерация, Ленинградская область, Кингисепп, Воровского, 18А

    199106, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, дом 12, корпус 2, строение 1

    Классификатор ОКПД2

    31.01

    Мебель для офисов и предприятий торговли

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    02.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Позиция 1"

    Кол-во:

    "Позиция 2"

    "Стол рабочий правый с тумбой и брифингом для руководителя"

    Кол-во: 5

    "Позиция 3"

    "Стол рабочий левый с тумбой и брифингом для руководителя"

    Кол-во: 3

    "Позиция 4"

    "Стол рабочий правый с тумбой и брифингом для пом. 6131"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Стол рабочий правый с тумбой секретаря/помощника"

    Кол-во: 4

    "Позиция 6"

    "Стол рабочий левый с тумбой секретаря/помощника"

    Кол-во: 6

    "Позиция 7"

    "Стол рабочий правый с тумбой для пом. 6157"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Стол рабочий левый с тумбой для пом. 6158"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Тумба с распашными фасадами для пом. 6131"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "Тумба с распашными фасадами для пом. 6157"

    Кол-во: 4

    "Позиция 11"

    "Тумба с распашными фасадами для пом. 6158/6127"

    Кол-во: 6

    "Позиция 12"

    "Тумба с распашными фасадами для пом. 6146"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Тумба руководителя тип 1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 14"

    "Тумба руководителя тип 2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 15"

    "Тумба тип 1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 16"

    "Шкаф для документов руководителя"

    Кол-во: 3

    "Позиция 17"

    "Шкаф для документов тип 1 для пом. 6131"

    Кол-во: 2

    "Позиция 18"

    "Шкаф для документов тип 2 для пом. 6131"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Шкаф для документов тип 2 для пом. 6146"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Шкаф для документов секретаря"

    Кол-во: 2

    "Позиция 21"

    "Шкаф для одежды руководителя"

    Кол-во: 3

    "Позиция 22"

    "Шкаф для одежды для пом. 6131"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Шкаф для одежды секретаря"

    Кол-во: 2

    "Позиция 24"

    "Шкаф многофункциональный тип 1"

    Кол-во: 8

    "Позиция 25"

    "Шкаф многофункциональный тип 2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Шкаф многофункциональный руководителя тип 1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 27"

    "Шкаф многофункциональный руководителя тип 2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 28"

    "Шкаф-купе для одежды"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Стол для переговоров для помещения 6127"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Стол для переговоров"

    Кол-во: 2

    "Позиция 31"

    "Стол для переговоров"

    Кол-во: 2

    "Позиция 32"

    "Стол журнальный квадратный малый"

    Кол-во: 18

    "Позиция 33"

    "Стол журнальный"

    Кол-во: 3

    "Позиция 34"

    "Стол журнальный круглый тип 1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 35"

    "Стол журнальный круглый тип 2"

    Кол-во: 4

    "Позиция 36"

    "Позиция 2"

    Кол-во:

    "Позиция 37"

    "Стол обеденный для пом.6146"

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "Стол обеденный тип 1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 39"

    "Стол обеденный тип 2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 40"

    "Стол для комнаты приема пищи"

    Кол-во: 3

    "Позиция 41"

    "Кухонный гарнитур для пом.4212"

    Кол-во: 1

    "Позиция 42"

    "Кухонный гарнитур для пом.5213"

    Кол-во: 1

    "Позиция 43"

    "Кухонный гарнитур для пом.6156"

    Кол-во: 1

    "Позиция 44"

    "Кухонный гарнитур угловой для пом.3210"

    Кол-во: 1

    "Позиция 45"

    "Кухонный гарнитур угловой для пом.6212"

    Кол-во: 1

    "Позиция 46"

    "Стул в комнату приема пищи"

    Кол-во: 6

    "Позиция 47"

    "Позиция 3"

    Кол-во:

    "Позиция 48"

    "Кресло офисное руководителя тип 1"

    Кол-во: 8

    "Позиция 49"

    "Кресло офисное руководителя тип 2 (6 эт)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 50"

    "Кресло офисное секретаря/помощника тип 1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 51"

    "Кресло офисное секретаря/помощника тип 2 (6 эт)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 52"

    "Кресло для посетителей/переговоров тип 1"

    Кол-во: 120

    "Позиция 53"

    "Кресло для посетителей/переговоров тип 2"

    Кол-во: 15

    "Позиция 54"

    "Кресло мягкое"

    Кол-во: 3

    "Позиция 55"

    "Диван угловой"

    Кол-во: 1

    "Позиция 56"

    "Диван 3-х местный"

    Кол-во: 7

    "Позиция 57"

    "Стул мягкий"

    Кол-во: 10

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