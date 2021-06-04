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Номер извещения
ГП117120
Уникальный номер закупки
01-0070523-362-2021
Наименование закупки
Открытый конкурентный отбор организации, способной выполнить ремонтные работы офисных помещений на объекте по адресу г. Москва, Научный проезд, д.17
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
13.05.2021 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196084, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Киевская, 5, корп. 4,
Почтовый адрес
196084, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Киевская, 5, корп. 4,
Контактный телефон
+7 495 514-03-68
Адрес электронной почты
mto-ds@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Парфенов Дмитрий Александрович
Место рассмотрения заявок
г. Санкт-Петербург
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Ремонт офисных помещений на объекте по адресу г.Москва, Научный проезд, д.17
Дата и время окончания срока приема заявок
04.06.2021 18:00 GMT +304.06.2021 18:0004.06.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП117120Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт офисных помещений на объекте по адресу г.Москва, Научный проезд, д.17г. Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Ремонт офисных помещений на объекте по адресу г.Москва, Научный проезд, д.17
Официальный сайт, на котором размещена документация
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