Оказание клининговых услуг по уборке внутренних помещений здания

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Расчеты за оказанные услуги производятся ежемесячно путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, в соответствии с правилами безналичных расчетов в течение 10-ти (десяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг, на основании выставленного Исполнителем счета. Авансирование не предусмотрено.