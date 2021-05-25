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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32110275896
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание клининговых услуг по уборке внутренних помещений здания
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
13.05.2021 19:38
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
188640, Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожск, Проспект Всеволожский, дом 17, комната 436
Почтовый адрес
195112, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, 68 лит А, офис 311
Контактный телефон
+7 812 333-47-63 доб. 120
Факс
+7 812 333-47-62
Адрес электронной почты
zakupki@loexp.ru
Ф.И.О. контактного лица
Клименков Игорь Александрович
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание клининговых услуг по уборке внутренних помещений здания
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.05.2021 10:00 GMT +325.05.2021 10:0025.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110275896Дата и время окончания срока приема заявок Оказание клининговых услуг по уборке внутренних помещений здания Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
дата не указанаEurope/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110275896Дата и время вскрытия заявок Оказание клининговых услуг по уборке внутренних помещений здания Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
01.06.2021 10:0001.06.2021 10:0001.06.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110275896Подведение итогов не позднее Оказание клининговых услуг по уборке внутренних помещений здания Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание клининговых услуг по уборке внутренних помещений здания
Начальная цена
916 800,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д.68, лит. А.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАУ ЛЕНОБЛГОСЭКСПЕРТИЗА
Все закупки и тендеры ГАУ ЛЕНОБЛГОСЭКСПЕРТИЗА
Адрес местонахождения
188640, Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожск, Проспект Всеволожский, дом 17, комната 436
195112, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, 68 лит А, офис 311
81.21.10.000
81.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
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