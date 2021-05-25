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    Главная / Торги / Оказание клининговых услуг по уборке внутренних помещений здания

    Оказание клининговых услуг по уборке внутренних помещений здания

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.05.2021 10:0025.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110275896Дата и время окончания срока приема заявок Оказание клининговых услуг по уборке внутренних помещений здания Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110275896

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание клининговых услуг по уборке внутренних помещений здания

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    13.05.2021 19:38

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение__1_к_договору.docx

    Приложение_3_к_договору.docx

    Договор.docx

    Приложение_2_к_договору.docx

    Приложение_4__к_документации_о_проведении_запроса_предложений_.xls

    Закупочная_документация.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
    Все закупки и тендеры ГАУ ЛЕНОБЛГОСЭКСПЕРТИЗА

    Юридический адрес

    188640, Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожск, Проспект Всеволожский, дом 17, комната 436

    Почтовый адрес

    195112, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, 68 лит А, офис 311

    Контактный телефон

    +7 812 333-47-63 доб. 120

    Факс

    +7 812 333-47-62

    Адрес электронной почты

    zakupki@loexp.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Клименков Игорь Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Ленинградская область

    Закупки и тендеры Услуги по общей уборке зданий

    Ключевые слова:

    клининг

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание клининговых услуг по уборке внутренних помещений здания

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.05.2021 10:00 GMT +325.05.2021 10:0025.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110275896Дата и время окончания срока приема заявок Оказание клининговых услуг по уборке внутренних помещений здания Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    дата не указанаEurope/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110275896Дата и время вскрытия заявок Оказание клининговых услуг по уборке внутренних помещений здания Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    01.06.2021 10:0001.06.2021 10:0001.06.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110275896Подведение итогов не позднее Оказание клининговых услуг по уборке внутренних помещений здания Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    01.06.202101.06.2021 10:0001.06.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110275896Подведение итогов не позднее Оказание клининговых услуг по уборке внутренних помещений здания Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание клининговых услуг по уборке внутренних помещений здания

    Начальная цена

    916 800,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д.68, лит. А.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Расчеты за оказанные услуги производятся ежемесячно путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, в соответствии с правилами безналичных расчетов в течение 10-ти (десяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг, на основании выставленного Исполнителем счета. Авансирование не предусмотрено.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАУ ЛЕНОБЛГОСЭКСПЕРТИЗА
    Все закупки и тендеры ГАУ ЛЕНОБЛГОСЭКСПЕРТИЗА

    Адрес местонахождения

    188640, Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожск, Проспект Всеволожский, дом 17, комната 436

    195112, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, 68 лит А, офис 311

    Классификатор ОКПД2

    81.21.10.000

    Услуги по общей уборке зданий

    Классификатор ОКВЭД2

    81.21

    Деятельность по общей уборке зданий

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность по общей уборке зданий"

    Кол-во: 1.00000

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