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    Главная / Торги / Поставка антифриза, масел, смазок для АО ГОК «Инаглинский» (заявка 36494)

    Поставка антифриза, масел, смазок для АО ГОК «Инаглинский» (заявка 36494)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.05.2021 15:0019.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП117116Дата и время окончания срока приема заявок Поставка антифриза, масел, смазок для АО ГОК «Инаглинский» (заявка 36494)МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП117116

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка антифриза, масел, смазок для АО ГОК «Инаглинский» (заявка 36494)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    13.05.2021 17:49

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    4._Приложение__2_к_Закупочной_документации___ФОРМАТ_ОФЕРТЫ.docx

    5._Типовая_форма_поставки.docx

    6._Спецификация_36494.xlsx

    1._Приглашение_к_участию_в_закупочной_процедуре.pdf

    2._Закупочная_документация.pdf

    3._Приложение__1_к_Закупочной_документации___ФОРМАТ_АНКЕТЫ.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ КОЛМАР
    Все закупки и тендеры УК КОЛМАР

    Юридический адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1

    Почтовый адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26

    Контактный телефон

    +7 495 662-39-90 доб. 99321

    Факс

    +7 495 662-39-98

    Адрес электронной почты

    Ozernova.S@kolmar.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Озернова Светлана Евгеньевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка антифриза, масел, смазок для АО ГОК «Инаглинский» (заявка 36494)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.05.2021 15:00 GMT +319.05.2021 15:0019.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП117116Дата и время окончания срока приема заявок Поставка антифриза, масел, смазок для АО ГОК «Инаглинский» (заявка 36494)Москва

    Подведение итогов не позднее

    30.06.2021 00:0030.06.2021 00:0030.06.2021 00:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП117116Подведение итогов не позднее Поставка антифриза, масел, смазок для АО ГОК «Инаглинский» (заявка 36494)Москва

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    30.06.202130.06.2021 00:0030.06.2021 00:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП117116Подведение итогов не позднее Поставка антифриза, масел, смазок для АО ГОК «Инаглинский» (заявка 36494)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка антифриза, масел, смазок для АО ГОК «Инаглинский» (заявка 36494)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно прилагаемой документации. ОБЯЗАТЕЛЬНО наличие сертификатов соответствия ГОСТ и соответствия качества.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно прилагаемой документации.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно прилагаемой документации. По предоплатной форме свыше 1 миллиона рублей предоставление банковской гарантии обязательно.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГОК ИНАГЛИНСКИЙ
    Все закупки и тендеры АО ГОК ИНАГЛИНСКИЙ

    Адрес местонахождения

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, территория 1,7 км. на юг от устья ручья Дежневка, строение 1

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, Проспект Геологов, д.55, корпус 1

    Наименование заказчика

    УК КОЛМАР
    Все закупки и тендеры УК КОЛМАР

    Адрес местонахождения

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26

    Классификатор ОКПД2

    C

    ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ

    Классификатор ОКВЭД2

    C

    ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Антифриз G-Energi 40 в мет. б. 220 кг. {8 бочек}"

    Кол-во: 1760

    "Позиция 2"

    "Масло G-Profi MSJ 10W-30 205л {нужно 1640 л.}"

    Кол-во: 8

    "Позиция 3"

    "Масло моторное Shell Rimula R4 Multi 10W-30 209л {2 бочки}"

    Кол-во: 418

    "Позиция 4"

    "Масло гидравлическое Shell Tellus S2 M32 (209л) {Gazpromneft Hydraulic HLP 32 (205л) 14бочек}"

    Кол-во: 2870

    "Позиция 5"

    "Масло гидравлическое Shell Tellus S2 M32 (209л) {2 бочки}"

    Кол-во: 418

    "Позиция 6"

    "Масло трансмиссионное G-BOX EXspert DX III 205л {1 бочка}"

    Кол-во: 205

    "Позиция 7"

    "Смазка универсальная WD-40 100мл/уп"

    Кол-во: 50

    "Позиция 8"

    "Жидкость тормозная PEAK ДОТ-4 0,455л/уп {Gazpromneft DOT 4 (455 г)}"

    Кол-во: 30

    "Позиция 9"

    "Смазка Литол 24"

    Кол-во: 210

    "Позиция 10"

    "Смазка Gazpromneft Grease L EP 00 18 кг {нужно 450кг}"

    Кол-во: 25

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