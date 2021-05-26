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    Главная / Торги / Публичное предложение на право заключения договора поставки ЛОДМ

    Публичное предложение на право заключения договора поставки ЛОДМ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.05.2021 12:0026.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП117119Дата и время окончания срока приема заявок Поставка лома и отходов , содержащих драгоценные металлы.МоскваПечать
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    Лот 1

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Публичное предложение на право заключения договора поставки ЛОДМ

    Категория

    Продажа без объявления цены

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    г. Москва, ул. Молодогвардейская, д. 7.

    Номер извещения

    ГП117119

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГОЛОВНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГРАНИТ

    Предмет договора

    Поставка лома и отходов , содержащих драгоценные металлы.

    Начальная цена

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    13-05-2021 18:00 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    Дата и время проведения

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Форма заявки на участие

    Извещение_продажи_ЛОДМ.docx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    металл,трубы

    Описание имущества (объекта) характеристики

    В соответствии с Извещением.

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГОЛОВНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГРАНИТ

    Юридический адрес

    121467, Российская Федерация, Москва, Молодогвардейская, 7

    Контактный телефон

    +7 499 149-52-05 доб. 1780

    Адрес электронной почты

    torgi@gcso-granit.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сладовская Дарья Андреевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Сладовская Дарья Андреевна

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    torgi@gcso-granit.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 499 149-52-05 доб. 1780

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    121467, Российская Федерация, Москва, Молодогвардейская, 7

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с Извещением.

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с Извещением.

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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