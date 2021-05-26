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Наименование процедуры
Публичное предложение на право заключения договора поставки ЛОДМ
Категория
Продажа без объявления цены
Адрес местонахождения имущества (объекта)
г. Москва, ул. Молодогвардейская, д. 7.
Номер извещения
ГП117119
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГОЛОВНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГРАНИТ
Предмет договора
Поставка лома и отходов , содержащих драгоценные металлы.
Начальная цена
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
13-05-2021 18:00 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
Дата и время проведения
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
металл,трубы
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с Извещением.
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГОЛОВНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГРАНИТ
Юридический адрес
121467, Российская Федерация, Москва, Молодогвардейская, 7
Контактный телефон
+7 499 149-52-05 доб. 1780
Адрес электронной почты
torgi@gcso-granit.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сладовская Дарья Андреевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Сладовская Дарья Андреевна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
torgi@gcso-granit.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 499 149-52-05 доб. 1780
Адрес местонахождения продавца/инициатора
121467, Российская Федерация, Москва, Молодогвардейская, 7
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с Извещением.
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с Извещением.
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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