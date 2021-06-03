Изготовление, поставка, монтаж, пусконаладка, испытание, сдача в эксплуатацию кранов мостовых электрических опорных с талью электрической канатной грузоподъемностью 8 т. в количестве 2шт. в г. Видное

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП117112 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Изготовление, поставка, монтаж, пусконаладка, испытание, сдача в эксплуатацию кранов мостовых электрических опорных с талью электрической канатной грузоподъемностью 8 т. в количестве 2шт. в г. Видное Валюта процедуры RUB Способ закупки Попозиционная Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Общество с ограниченной ответственностью Мечел-Сервис

Все закупки и тендеры Мечел-Сервис Юридический адрес 127083, Российская Федерация, Москва, Мишина, 35 Почтовый адрес 660061, Российская Федерация, Красноярский край, Красноярск, Калинина, 175А Контактный телефон +7 800 700-95-50 Факс +7 495 739-98-80 Адрес электронной почты ekaterina.vigel@mechelservice.ru Ф.И.О. контактного лица Вигель Екатерина Андреевна Место рассмотрения предложений Красноярск Закупки и тендеры Москва Город Ключевые слова: кран

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