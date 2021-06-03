Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Изготовление, поставка, монтаж, пусконаладка, испытание, сдача в эксплуатацию кранов мостовых электрических опорных с талью электрической канатной грузоподъемностью 8 т. в количестве 2шт. в г. Видное

    Изготовление, поставка, монтаж, пусконаладка, испытание, сдача в эксплуатацию кранов мостовых электрических опорных с талью электрической канатной грузоподъемностью 8 т. в количестве 2шт. в г. Видное

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.06.2021 16:0003.06.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП117112Дата и время окончания срока приема заявок Изготовление, поставка, монтаж, пусконаладка, испытание, сдача в эксплуатацию кранов мостовых электрических опорных с талью электрической канатной грузоподъемностью 8 т. в количестве 2шт. в г. ВидноеКрасноярскПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП117112

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Изготовление, поставка, монтаж, пусконаладка, испытание, сдача в эксплуатацию кранов мостовых электрических опорных с талью электрической канатной грузоподъемностью 8 т. в количестве 2шт. в г. Видное

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    13.05.2021 17:35

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ДОКУМЕНТАЦИЯ_ТМЦ_ГПБ.doc

    Приложение_2.doc

    ГП117112_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Мечел-Сервис
    Все закупки и тендеры Мечел-Сервис

    Юридический адрес

    127083, Российская Федерация, Москва, Мишина, 35

    Почтовый адрес

    660061, Российская Федерация, Красноярский край, Красноярск, Калинина, 175А

    Контактный телефон

    +7 800 700-95-50

    Факс

    +7 495 739-98-80

    Адрес электронной почты

    ekaterina.vigel@mechelservice.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вигель Екатерина Андреевна

    Место рассмотрения предложений

    Красноярск

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    кран

    Список лотов

    Лот 1

    Изготовление, поставка, монтаж, пусконаладка, испытание, сдача в эксплуатацию кранов мостовых электрических опорных с талью электрической канатной грузоподъемностью 8 т. в количестве 2шт. в г. Видное

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.06.2021 16:00 GMT +303.06.2021 16:0003.06.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП117112Дата и время окончания срока приема заявок Изготовление, поставка, монтаж, пусконаладка, испытание, сдача в эксплуатацию кранов мостовых электрических опорных с талью электрической канатной грузоподъемностью 8 т. в количестве 2шт. в г. ВидноеКрасноярск

    Подведение итогов не позднее

    30.09.2021 18:0030.09.2021 18:0030.09.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП117112Подведение итогов не позднее Изготовление, поставка, монтаж, пусконаладка, испытание, сдача в эксплуатацию кранов мостовых электрических опорных с талью электрической канатной грузоподъемностью 8 т. в количестве 2шт. в г. ВидноеКрасноярск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.09.202130.09.2021 18:0030.09.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП117112Подведение итогов не позднее Изготовление, поставка, монтаж, пусконаладка, испытание, сдача в эксплуатацию кранов мостовых электрических опорных с талью электрической канатной грузоподъемностью 8 т. в количестве 2шт. в г. ВидноеКрасноярск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Изготовление, поставка, монтаж, пусконаладка, испытание, сдача в эксплуатацию кранов мостовых электрических опорных с талью электрической канатной грузоподъемностью 8 т. в количестве 2шт. в г. Видное

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно ТЗРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно ТЗ

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Мечел-Сервис
    Все закупки и тендеры Мечел-Сервис

    Адрес местонахождения

    127083, Российская Федерация, Москва, Мишина, 35

    660061, Российская Федерация, Красноярский край, Красноярск, Калинина, 175А

    Классификатор ОКПД2

    C

    ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/998627/name/6107b01744ac18.70491881

    02.08.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Изготовление, поставка, монтаж, пусконаладка, испытание, сдача в эксплуатацию кранов мостовых электрических опорных с талью электрической канатной грузоподъемностью 8 т. в количестве 2шт. в г. Видное"

    Кол-во:

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор № ГП237437
    Агломерированный гранулированный активированный уголь на каменноугольной основе марки SGL 8х30 (или аналог)
    Агломерированный гранулированный активированный уголь на каменноугольной основе марки SGL...
    594513
    Закупки корпоративных заказчиков
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.03.2022 15:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор № ГП237435
    Бутен-1
    Бутен-1
    594501
    Закупки корпоративных заказчиков
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.03.2022 15:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    УК КОЛМАР
    Попозиционная № ГП225812
    Поставка подвесного монорельсового транспорта для АО "ГОК "Денисовский" (40284)
    Поставка подвесного монорельсового транспорта для АО "ГОК "Денисовский" (40284)
    592427
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регионы 2:
    Саха /Якутия/ республика
    Все регионы
    Саха /Якутия/ республика, Москва
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО БАЗ
    Аукцион № ГП112850
    Аукцион на право заключения договора купли - продажи оборудования, бывшего в употреблении, не пригодного к использованию по назначению - питатель электро - вибрационный ПТН - 200 (инв.№57.0063).
    Аукцион на право заключения договора купли - продажи оборудования, бывшего в употреблении, не...
    570218
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Поделиться
    Прием заявок до:
    14.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    7 024
    Лоты:
    1
    Регион:
    Брянская область
    Начало приема заявок:
    08.12.2021 г., 00:00
    Дата аукциона:
    21.02.2022 г., 09:00
    АО БАЗ
    Аукцион № ГП112848
    Аукцион на право заключения договора купли - продажи оборудования, бывшего в употреблении, не пригодного к использованию по назначению - Сито полигонное 173М1 (инв.№57.0082).
    Аукцион на право заключения договора купли - продажи оборудования, бывшего в употреблении, не...
    570221
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Поделиться
    Прием заявок до:
    14.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    3 511
    Лоты:
    1
    Регион:
    Брянская область
    Начало приема заявок:
    08.12.2021 г., 00:00
    Дата аукциона:
    21.02.2022 г., 09:00
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор* № ГП148570
    3240/28.12.21/КО/Э Поставка заглушек
    3240/28.12.21/КО/Э Поставка заглушек
    582211
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор*
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    666 204
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    АО БАЗ
    Аукцион № ГП112840
    Аукцион на право заключения договора купли - продажи оборудования, бывшего в употреблении, не пригодного к использованию по назначению - Смеситель литейный с дозатором (инв.№58.0503).
    Аукцион на право заключения договора купли - продажи оборудования, бывшего в употреблении, не...
    572088
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Поделиться
    Прием заявок до:
    14.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    61 450
    Лоты:
    1
    Регион:
    Брянская область
    Начало приема заявок:
    08.12.2021 г., 00:00
    Дата аукциона:
    21.02.2022 г., 09:00
    АО БАЗ
    Аукцион № ГП112839
    Аукцион на право заключения договора купли - продажи оборудования, бывшего в употреблении, не пригодного к использованию по назначению - Консоль поворотная для шланга 036-9972-2665 (инв.№60.1085).
    Аукцион на право заключения договора купли - продажи оборудования, бывшего в употреблении, не...
    572093
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Поделиться
    Прием заявок до:
    14.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    3 511
    Лоты:
    1
    Регион:
    Брянская область
    Начало приема заявок:
    08.12.2021 г., 00:00
    Дата аукциона:
    21.02.2022 г., 09:00
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить