КО №273/КО - Выполнение работ по консервации водогрейных котлов на основе технологии коллоидного ингибирования "Веокросол-карбон" в котельной по адресу: г. Ломоносов, ул. Федюнинского, д.3а, лит. А для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Петербургтеплоэнерго»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32110275917 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки КО №273/КО - Выполнение работ по консервации водогрейных котлов на основе технологии коллоидного ингибирования "Веокросол-карбон" в котельной по адресу: г. Ломоносов, ул. Федюнинского, д.3а, лит. А для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Петербургтеплоэнерго» Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор Дата публикации

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