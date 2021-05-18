МИ №80М/МИ - Трубы стальные прямошовные (Материалы для ИП "Реконструкция тепловой сети на участках от ТК-34 до ТК-38 и от ТК-58 до ТК-59, источник теплоснабжения Южная котельная. 2 этап"; "Реконструкция камеры ТК-28Г на участке тепловой сети от П-3А до ТК-34, источник теплоснабжения Южная котельная"; "Реконструкция камеры ТК-101/3 на участке тепловой сети от ТК-99А/3 до ТК-40/3, источник теплоснабжения Мурманская ТЭЦ") для нужд Акционерное общество "Мурманская ТЭЦ"