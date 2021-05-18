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Номер извещения
ГП117110
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка трубы из нержавеющей стали
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
13.05.2021 17:31
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2
Почтовый адрес
119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 721
Факс
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Адрес электронной почты
d.nikitin@isource.ru
Ф.И.О. контактного лица
Никитин Денис Николаевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка трубы из нержавеющей стали
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.05.2021 17:00 GMT +318.05.2021 17:0018.05.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП117110Дата и время окончания срока приема заявок Закупка трубы из нержавеющей сталиМосква
Подведение итогов не позднее
31.05.2021 12:0031.05.2021 12:0031.05.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП117110Подведение итогов не позднее Закупка трубы из нержавеющей сталиМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка трубы из нержавеющей стали
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно характеристикам позиции лота
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. ВолгоградРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
Адрес местонахождения
119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2
24.20.13
Документация лота
Кол-во: 5575.9
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