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    Главная / Торги / Закупка трубы из нержавеющей стали

    Закупка трубы из нержавеющей стали

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.05.2021 17:0018.05.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП117110Дата и время окончания срока приема заявок Закупка трубы из нержавеющей сталиМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП117110

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка трубы из нержавеющей стали

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    13.05.2021 17:31

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    01_Письмо_руководителю_организации.pdf

    Форма_ТКП_труба.xlsx

    Договора_поставки_для_ВНМ.docx

    02_Анонс_Isource.docx

    ГП117110.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ

    Юридический адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Почтовый адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 721

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    d.nikitin@isource.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Никитин Денис Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка трубы из нержавеющей стали

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.05.2021 17:00 GMT +318.05.2021 17:0018.05.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП117110Дата и время окончания срока приема заявок Закупка трубы из нержавеющей сталиМосква

    Подведение итогов не позднее

    31.05.2021 12:0031.05.2021 12:0031.05.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП117110Подведение итогов не позднее Закупка трубы из нержавеющей сталиМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.05.202131.05.2021 12:0031.05.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП117110Подведение итогов не позднее Закупка трубы из нержавеющей сталиМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка трубы из нержавеющей стали

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно характеристикам позиции лота

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. ВолгоградРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% по факту поставки в течение 30 банковских дней

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ

    Адрес местонахождения

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Классификатор ОКПД2

    24.20.13

    Трубы круглого сечения прочие стальные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/985927/name/60f189e768eb82.44070843

    16.07.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Труба 25B x 2,5B x 13700 CT.10X17H13M2T ГOCT 9941-81"

    Кол-во: 5575.9

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