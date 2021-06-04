Поставка терминалов радиостанций стандарта TETRA для нужд ООО "Арктик СПГ 2"

Лот 1

1.1. Поставщик обязуется в порядке и в сроки, установленные Договором: - поставить и передать в собственность Покупателя оборудование и/или товар в ассортименте, количестве, комплектности, по адресу, в сроки и по цене, определенные в Спецификациях к Договору (далее совместно именуемые Товар), составленных по форме в соответствии с Приложением № 1 к Договору (далее – Спецификация Товара), а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар в соответствии с условиями Договора и приложений к нему. Форма Спецификации Товара, изложенная в Приложении № 1 к Договору, содержит минимальные требования по её оформлению и может дополняться Сторонами при заключении конкретной Спецификации Товара условиями, необходимыми для выполнения обязательных требований, установленных производителем Товара. Покупатель обязуется оплатить стоимость Товара в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. 1.2. Место приема-передачи Товара - 117393, г. Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22 (далее – Объект Покупателя), если иное прямо не указано в Спецификациях Товара.