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Номер извещения
ГП117114
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка терминалов радиостанций стандарта TETRA для нужд ООО "Арктик СПГ 2"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
13.05.2021 17:42
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Юбилейная, дом 5, этаж 2, офис 162
Почтовый адрес
117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22
Контактный телефон
+7 495 720-50-53
Факс
+7 495 720-50-53
Адрес электронной почты
denis.makanov@arcticspg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Маканов Денис Яковлевич
Место рассмотрения предложений
117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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1.1. Поставщик обязуется в порядке и в сроки, установленные Договором: - поставить и передать в собственность Покупателя оборудование и/или товар в ассортименте, количестве, комплектности, по адресу, в сроки и по цене, определенные в Спецификациях к Договору (далее совместно именуемые Товар), составленных по форме в соответствии с Приложением № 1 к Договору (далее – Спецификация Товара), а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар в соответствии с условиями Договора и приложений к нему. Форма Спецификации Товара, изложенная в Приложении № 1 к Договору, содержит минимальные требования по её оформлению и может дополняться Сторонами при заключении конкретной Спецификации Товара условиями, необходимыми для выполнения обязательных требований, установленных производителем Товара. Покупатель обязуется оплатить стоимость Товара в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. 1.2. Место приема-передачи Товара - 117393, г. Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22 (далее – Объект Покупателя), если иное прямо не указано в Спецификациях Товара.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.06.2021 15:00 GMT +304.06.2021 15:0004.06.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП117114Дата и время окончания срока приема заявок 1.1. Поставщик обязуется в порядке и в сроки, установленные Договором: - поставить и передать в собственность Покупателя оборудование и/или товар в ассортименте, количестве, комплектности, по адресу, в сроки и по цене, определенные в Спецификациях к Договору (далее совместно именуемые Товар), составленных по форме в соответствии с Приложением № 1 к Договору (далее – Спецификация Товара), а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар в соответствии с условиями Договора и приложений к нему. Форма Спецификации Товара, изложенная в Приложении № 1 к Договору, содержит минимальные требования по её оформлению и может дополняться Сторонами при заключении конкретной Спецификации Товара условиями, необходимыми для выполнения обязательных требований, установленных производителем Товара. Покупатель обязуется оплатить стоимость Товара в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. 1.2. Место приема-передачи Товара - 117393, г. Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22 (далее – Объект Покупателя), если иное прямо не указано в Спецификациях Товара. 117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22
Дата и время вскрытия заявок
04.06.2021 15:0004.06.2021 15:0004.06.2021 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП117114Дата и время вскрытия заявок 1.1. Поставщик обязуется в порядке и в сроки, установленные Договором: - поставить и передать в собственность Покупателя оборудование и/или товар в ассортименте, количестве, комплектности, по адресу, в сроки и по цене, определенные в Спецификациях к Договору (далее совместно именуемые Товар), составленных по форме в соответствии с Приложением № 1 к Договору (далее – Спецификация Товара), а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар в соответствии с условиями Договора и приложений к нему. Форма Спецификации Товара, изложенная в Приложении № 1 к Договору, содержит минимальные требования по её оформлению и может дополняться Сторонами при заключении конкретной Спецификации Товара условиями, необходимыми для выполнения обязательных требований, установленных производителем Товара. Покупатель обязуется оплатить стоимость Товара в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. 1.2. Место приема-передачи Товара - 117393, г. Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22 (далее – Объект Покупателя), если иное прямо не указано в Спецификациях Товара. 117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22
Подведение итогов не позднее
21.06.2021 16:0021.06.2021 16:0021.06.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП117114Подведение итогов не позднее 1.1. Поставщик обязуется в порядке и в сроки, установленные Договором: - поставить и передать в собственность Покупателя оборудование и/или товар в ассортименте, количестве, комплектности, по адресу, в сроки и по цене, определенные в Спецификациях к Договору (далее совместно именуемые Товар), составленных по форме в соответствии с Приложением № 1 к Договору (далее – Спецификация Товара), а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар в соответствии с условиями Договора и приложений к нему. Форма Спецификации Товара, изложенная в Приложении № 1 к Договору, содержит минимальные требования по её оформлению и может дополняться Сторонами при заключении конкретной Спецификации Товара условиями, необходимыми для выполнения обязательных требований, установленных производителем Товара. Покупатель обязуется оплатить стоимость Товара в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. 1.2. Место приема-передачи Товара - 117393, г. Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22 (далее – Объект Покупателя), если иное прямо не указано в Спецификациях Товара. 117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
21.06.202121.06.2021 16:0021.06.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП117114Подведение итогов не позднее 1.1. Поставщик обязуется в порядке и в сроки, установленные Договором: - поставить и передать в собственность Покупателя оборудование и/или товар в ассортименте, количестве, комплектности, по адресу, в сроки и по цене, определенные в Спецификациях к Договору (далее совместно именуемые Товар), составленных по форме в соответствии с Приложением № 1 к Договору (далее – Спецификация Товара), а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар в соответствии с условиями Договора и приложений к нему. Форма Спецификации Товара, изложенная в Приложении № 1 к Договору, содержит минимальные требования по её оформлению и может дополняться Сторонами при заключении конкретной Спецификации Товара условиями, необходимыми для выполнения обязательных требований, установленных производителем Товара. Покупатель обязуется оплатить стоимость Товара в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. 1.2. Место приема-передачи Товара - 117393, г. Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22 (далее – Объект Покупателя), если иное прямо не указано в Спецификациях Товара. 117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
1.1. Поставщик обязуется в порядке и в сроки, установленные Договором: - поставить и передать в собственность Покупателя оборудование и/или товар в ассортименте, количестве, комплектности, по адресу, в сроки и по цене, определенные в Спецификациях к Договору (далее совместно именуемые Товар), составленных по форме в соответствии с Приложением № 1 к Договору (далее – Спецификация Товара), а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар в соответствии с условиями Договора и приложений к нему. Форма Спецификации Товара, изложенная в Приложении № 1 к Договору, содержит минимальные требования по её оформлению и может дополняться Сторонами при заключении конкретной Спецификации Товара условиями, необходимыми для выполнения обязательных требований, установленных производителем Товара. Покупатель обязуется оплатить стоимость Товара в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. 1.2. Место приема-передачи Товара - 117393, г. Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22 (далее – Объект Покупателя), если иное прямо не указано в Спецификациях Товара.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АРКТИК СПГ 2
Все закупки и тендеры АРКТИК СПГ 2
Адрес местонахождения
629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Юбилейная, дом 5, этаж 2, офис 162
117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22
60.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
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