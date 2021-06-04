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    Главная / Торги / Поставка терминалов радиостанций стандарта TETRA для нужд ООО "Арктик СПГ 2"

    Поставка терминалов радиостанций стандарта TETRA для нужд ООО "Арктик СПГ 2"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.06.2021 15:0004.06.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП117114Дата и время окончания срока приема заявок 1.1. Поставщик обязуется в порядке и в сроки, установленные Договором: - поставить и передать в собственность Покупателя оборудование и/или товар в ассортименте, количестве, комплектности, по адресу, в сроки и по цене, определенные в Спецификациях к Договору (далее совместно именуемые Товар), составленных по форме в соответствии с Приложением № 1 к Договору (далее – Спецификация Товара), а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар в соответствии с условиями Договора и приложений к нему. Форма Спецификации Товара, изложенная в Приложении № 1 к Договору, содержит минимальные требования по её оформлению и может дополняться Сторонами при заключении конкретной Спецификации Товара условиями, необходимыми для выполнения обязательных требований, установленных производителем Товара. Покупатель обязуется оплатить стоимость Товара в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. 1.2. Место приема-передачи Товара - 117393, г. Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22 (далее – Объект Покупателя), если иное прямо не указано в Спецификациях Товара. 117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП117114

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка терминалов радиостанций стандарта TETRA для нужд ООО "Арктик СПГ 2"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    13.05.2021 17:42

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Пояснительная_записка_к_конкурсной_процедуре.docx

    01_Общая_часть.7z

    02_Техническая_часть.7z

    03_Коммерческая_часть.7z

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АРКТИК СПГ 2
    Все закупки и тендеры АРКТИК СПГ 2

    Юридический адрес

    629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Юбилейная, дом 5, этаж 2, офис 162

    Почтовый адрес

    117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22

    Контактный телефон

    +7 495 720-50-53

    Факс

    +7 495 720-50-53

    Адрес электронной почты

    denis.makanov@arcticspg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Маканов Денис Яковлевич

    Место рассмотрения предложений

    117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    1.1. Поставщик обязуется в порядке и в сроки, установленные Договором: - поставить и передать в собственность Покупателя оборудование и/или товар в ассортименте, количестве, комплектности, по адресу, в сроки и по цене, определенные в Спецификациях к Договору (далее совместно именуемые Товар), составленных по форме в соответствии с Приложением № 1 к Договору (далее – Спецификация Товара), а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар в соответствии с условиями Договора и приложений к нему. Форма Спецификации Товара, изложенная в Приложении № 1 к Договору, содержит минимальные требования по её оформлению и может дополняться Сторонами при заключении конкретной Спецификации Товара условиями, необходимыми для выполнения обязательных требований, установленных производителем Товара. Покупатель обязуется оплатить стоимость Товара в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. 1.2. Место приема-передачи Товара - 117393, г. Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22 (далее – Объект Покупателя), если иное прямо не указано в Спецификациях Товара.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.06.2021 15:00 GMT +304.06.2021 15:0004.06.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП117114Дата и время окончания срока приема заявок 1.1. Поставщик обязуется в порядке и в сроки, установленные Договором: - поставить и передать в собственность Покупателя оборудование и/или товар в ассортименте, количестве, комплектности, по адресу, в сроки и по цене, определенные в Спецификациях к Договору (далее совместно именуемые Товар), составленных по форме в соответствии с Приложением № 1 к Договору (далее – Спецификация Товара), а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар в соответствии с условиями Договора и приложений к нему. Форма Спецификации Товара, изложенная в Приложении № 1 к Договору, содержит минимальные требования по её оформлению и может дополняться Сторонами при заключении конкретной Спецификации Товара условиями, необходимыми для выполнения обязательных требований, установленных производителем Товара. Покупатель обязуется оплатить стоимость Товара в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. 1.2. Место приема-передачи Товара - 117393, г. Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22 (далее – Объект Покупателя), если иное прямо не указано в Спецификациях Товара. 117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22

    Дата и время вскрытия заявок

    04.06.2021 15:0004.06.2021 15:0004.06.2021 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП117114Дата и время вскрытия заявок 1.1. Поставщик обязуется в порядке и в сроки, установленные Договором: - поставить и передать в собственность Покупателя оборудование и/или товар в ассортименте, количестве, комплектности, по адресу, в сроки и по цене, определенные в Спецификациях к Договору (далее совместно именуемые Товар), составленных по форме в соответствии с Приложением № 1 к Договору (далее – Спецификация Товара), а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар в соответствии с условиями Договора и приложений к нему. Форма Спецификации Товара, изложенная в Приложении № 1 к Договору, содержит минимальные требования по её оформлению и может дополняться Сторонами при заключении конкретной Спецификации Товара условиями, необходимыми для выполнения обязательных требований, установленных производителем Товара. Покупатель обязуется оплатить стоимость Товара в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. 1.2. Место приема-передачи Товара - 117393, г. Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22 (далее – Объект Покупателя), если иное прямо не указано в Спецификациях Товара. 117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22

    Подведение итогов не позднее

    21.06.2021 16:0021.06.2021 16:0021.06.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП117114Подведение итогов не позднее 1.1. Поставщик обязуется в порядке и в сроки, установленные Договором: - поставить и передать в собственность Покупателя оборудование и/или товар в ассортименте, количестве, комплектности, по адресу, в сроки и по цене, определенные в Спецификациях к Договору (далее совместно именуемые Товар), составленных по форме в соответствии с Приложением № 1 к Договору (далее – Спецификация Товара), а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар в соответствии с условиями Договора и приложений к нему. Форма Спецификации Товара, изложенная в Приложении № 1 к Договору, содержит минимальные требования по её оформлению и может дополняться Сторонами при заключении конкретной Спецификации Товара условиями, необходимыми для выполнения обязательных требований, установленных производителем Товара. Покупатель обязуется оплатить стоимость Товара в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. 1.2. Место приема-передачи Товара - 117393, г. Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22 (далее – Объект Покупателя), если иное прямо не указано в Спецификациях Товара. 117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.06.202121.06.2021 16:0021.06.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП117114Подведение итогов не позднее 1.1. Поставщик обязуется в порядке и в сроки, установленные Договором: - поставить и передать в собственность Покупателя оборудование и/или товар в ассортименте, количестве, комплектности, по адресу, в сроки и по цене, определенные в Спецификациях к Договору (далее совместно именуемые Товар), составленных по форме в соответствии с Приложением № 1 к Договору (далее – Спецификация Товара), а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар в соответствии с условиями Договора и приложений к нему. Форма Спецификации Товара, изложенная в Приложении № 1 к Договору, содержит минимальные требования по её оформлению и может дополняться Сторонами при заключении конкретной Спецификации Товара условиями, необходимыми для выполнения обязательных требований, установленных производителем Товара. Покупатель обязуется оплатить стоимость Товара в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. 1.2. Место приема-передачи Товара - 117393, г. Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22 (далее – Объект Покупателя), если иное прямо не указано в Спецификациях Товара. 117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    1.1. Поставщик обязуется в порядке и в сроки, установленные Договором: - поставить и передать в собственность Покупателя оборудование и/или товар в ассортименте, количестве, комплектности, по адресу, в сроки и по цене, определенные в Спецификациях к Договору (далее совместно именуемые Товар), составленных по форме в соответствии с Приложением № 1 к Договору (далее – Спецификация Товара), а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар в соответствии с условиями Договора и приложений к нему. Форма Спецификации Товара, изложенная в Приложении № 1 к Договору, содержит минимальные требования по её оформлению и может дополняться Сторонами при заключении конкретной Спецификации Товара условиями, необходимыми для выполнения обязательных требований, установленных производителем Товара. Покупатель обязуется оплатить стоимость Товара в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. 1.2. Место приема-передачи Товара - 117393, г. Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22 (далее – Объект Покупателя), если иное прямо не указано в Спецификациях Товара.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АРКТИК СПГ 2
    Все закупки и тендеры АРКТИК СПГ 2

    Адрес местонахождения

    629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Юбилейная, дом 5, этаж 2, офис 162

    117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22

    Классификатор ОКПД2

    60.1

    Услуги в области радиовещания

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Комплект радиостанций для системы радиосвязи стандарта TETRA (в соответствии с описанием ТЗ)"

    Кол-во:

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