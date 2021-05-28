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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32110275586
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка блока вибродемпфирующего
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок в электронной форме для СМСП
Дата публикации
13.05.2021 17:31
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121059, Г МОСКВА, УЛ КИЕВСКАЯ, ДОМ 19, ЭТ,ПОМ,КОМ 3, ПОМ I, КОМ 28
Почтовый адрес
121059, город Москва, улица Киевская, дом 19, ЭТ,ПОМ,КОМ 3, ПОМ I, КОМ 28
Контактный телефон
+7 495 660-14-40
Факс
--
Адрес электронной почты
yurin.vv@ukvz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Юрин Виталий Вадимович
Место рассмотрения предложений
г. Москва, ул. Киевская д.19
Закупки и тендеры
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка блока вибродемпфирующего
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка блока вибродемпфирующего
Начальная цена
769 250,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
121059, Г МОСКВА, УЛ КИЕВСКАЯ, ДОМ 19, ЭТ,ПОМ,КОМ 3, ПОМ I, КОМ 28
121059, город Москва, улица Киевская, дом 19, ЭТ,ПОМ,КОМ 3, ПОМ I, КОМ 28
23.99.12.110
23.99
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1538.50000
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