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Номер извещения
ГП117100
Уникальный номер закупки
01-0074865-365-2021
Наименование закупки
Поставка модульного здания в ОрЦОН
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
13.05.2021 17:01
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
109429, Российская Федерация, Москва, 2-й квартал Капотни, д.10
Почтовый адрес
109429, Российская Федерация, Москва, 2-й квартал Капотни, д.20А
Контактный телефон
+7 495 777-31-71
Адрес электронной почты
gpnl_asuz@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
ООО "ГПН-Логистика"
Место рассмотрения заявок
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка модульного здания в ОрЦОН
Дата и время окончания срока приема заявок
03.06.2021 20:00 GMT +303.06.2021 20:0003.06.2021 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП117100Дата и время окончания срока приема заявок Поставка модульного здания в ОрЦОНМосква
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Поставка модульного здания в ОрЦОН
Официальный сайт, на котором размещена документация
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