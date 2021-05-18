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Номер извещения
ГП117103
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
закупка индустриальных масел и смазок
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
13.05.2021 17:05
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
399540, Российская Федерация, Липецкая область, Тербунский район, с. Тербуны, ул. Дорожная, д.1Б
Почтовый адрес
399540, Российская Федерация, Липецкая область, Тербунский район, с. Тербуны, ул. Дорожная, д.1Б
Контактный телефон
+7 905 044-89-35
Факс
--
Адрес электронной почты
agerasimov@oil48.com
Ф.И.О. контактного лица
Герасимов Алексей Александрович
Место рассмотрения предложений
Тербунский район
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Закупка ГСМ: FUCHS RENOLIN CLP460 20л масло редукторное 1 шт FUCHS RENOLIN PG 320 205л Редукторное масло 2 шт FUCHS RENOLIN PG 460 205л Редукторное масло 8 шт FUCHS RENOLIN UNISYN CLP 320 205л Масло редукт. 3 шт FUCHS CEPLATTYN KG 10HMF Пластичная смазка для зубчатых передач 190кг 1 шт FUCHS RENOLIN B 32 HVI 20 л гидравлическое масло 3 шт FUCHS RENOLIN CLP68 20л масло редукторное 7 шт Gazpromneft Литол-24 Смазка 18 кг ( 20 л) 5 шт FUCHS RENOLIN ZAF B 68 20л Гидравлическое масло 2 шт
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.05.2021 13:00 GMT +318.05.2021 13:0018.05.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП117103Дата и время окончания срока приема заявок закупка ГСМ: FUCHS RENOLIN CLP460 20л масло редукторное 1 шт FUCHS RENOLIN PG 320 205л Редукторное масло 2 шт FUCHS RENOLIN PG 460 205л Редукторное масло 8 шт FUCHS RENOLIN UNISYN CLP 320 205л Масло редукт. 3 шт FUCHS CEPLATTYN KG 10HMF Пластичная смазка для зубчатых передач 190кг 1 шт FUCHS RENOLIN B 32 HVI 20 л гидравлическое масло 3 шт FUCHS RENOLIN CLP68 20л масло редукторное 7 шт Gazpromneft Литол-24 Смазка 18 кг ( 20 л) 5 шт FUCHS RENOLIN ZAF B 68 20л Гидравлическое масло 2 шт Тербунский район
Дата и время вскрытия заявок
18.05.2021 13:0018.05.2021 13:0018.05.2021 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП117103Дата и время вскрытия заявок закупка ГСМ: FUCHS RENOLIN CLP460 20л масло редукторное 1 шт FUCHS RENOLIN PG 320 205л Редукторное масло 2 шт FUCHS RENOLIN PG 460 205л Редукторное масло 8 шт FUCHS RENOLIN UNISYN CLP 320 205л Масло редукт. 3 шт FUCHS CEPLATTYN KG 10HMF Пластичная смазка для зубчатых передач 190кг 1 шт FUCHS RENOLIN B 32 HVI 20 л гидравлическое масло 3 шт FUCHS RENOLIN CLP68 20л масло редукторное 7 шт Gazpromneft Литол-24 Смазка 18 кг ( 20 л) 5 шт FUCHS RENOLIN ZAF B 68 20л Гидравлическое масло 2 шт Тербунский район
Подведение итогов не позднее
18.05.2021 14:0018.05.2021 14:0018.05.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП117103Подведение итогов не позднее закупка ГСМ: FUCHS RENOLIN CLP460 20л масло редукторное 1 шт FUCHS RENOLIN PG 320 205л Редукторное масло 2 шт FUCHS RENOLIN PG 460 205л Редукторное масло 8 шт FUCHS RENOLIN UNISYN CLP 320 205л Масло редукт. 3 шт FUCHS CEPLATTYN KG 10HMF Пластичная смазка для зубчатых передач 190кг 1 шт FUCHS RENOLIN B 32 HVI 20 л гидравлическое масло 3 шт FUCHS RENOLIN CLP68 20л масло редукторное 7 шт Gazpromneft Литол-24 Смазка 18 кг ( 20 л) 5 шт FUCHS RENOLIN ZAF B 68 20л Гидравлическое масло 2 шт Тербунский район
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
18.05.202118.05.2021 14:0018.05.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП117103Подведение итогов не позднее закупка ГСМ: FUCHS RENOLIN CLP460 20л масло редукторное 1 шт FUCHS RENOLIN PG 320 205л Редукторное масло 2 шт FUCHS RENOLIN PG 460 205л Редукторное масло 8 шт FUCHS RENOLIN UNISYN CLP 320 205л Масло редукт. 3 шт FUCHS CEPLATTYN KG 10HMF Пластичная смазка для зубчатых передач 190кг 1 шт FUCHS RENOLIN B 32 HVI 20 л гидравлическое масло 3 шт FUCHS RENOLIN CLP68 20л масло редукторное 7 шт Gazpromneft Литол-24 Смазка 18 кг ( 20 л) 5 шт FUCHS RENOLIN ZAF B 68 20л Гидравлическое масло 2 шт Тербунский район
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка ГСМ: FUCHS RENOLIN CLP460 20л масло редукторное 1 шт FUCHS RENOLIN PG 320 205л Редукторное масло 2 шт FUCHS RENOLIN PG 460 205л Редукторное масло 8 шт FUCHS RENOLIN UNISYN CLP 320 205л Масло редукт. 3 шт FUCHS CEPLATTYN KG 10HMF Пластичная смазка для зубчатых передач 190кг 1 шт FUCHS RENOLIN B 32 HVI 20 л гидравлическое масло 3 шт FUCHS RENOLIN CLP68 20л масло редукторное 7 шт Gazpromneft Литол-24 Смазка 18 кг ( 20 л) 5 шт FUCHS RENOLIN ZAF B 68 20л Гидравлическое масло 2 шт
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЧЕРНОЗЕМЬЕ
Все закупки и тендеры ЧЕРНОЗЕМЬЕ
Адрес местонахождения
399540, Российская Федерация, Липецкая область, Тербунский район, с. Тербуны, ул. Дорожная, д.1Б
19.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
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