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    Главная / Торги / ЗП №912/ЗП - Ремонт электроприводов, преобразователей механических величин Первомайской ТЭЦ филиала «Невский» (D21P200194)

    ЗП №912/ЗП - Ремонт электроприводов, преобразователей механических величин Первомайской ТЭЦ филиала «Невский» (D21P200194)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.05.2021 11:0021.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110275375Дата и время окончания срока приема заявок ЗП №912/ЗП - Ремонт электроприводов, преобразователей механических величин Первомайской ТЭЦ филиала «Невский» ПАО «ТГК-1» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110275375

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    ЗП №912/ЗП - Ремонт электроприводов, преобразователей механических величин Первомайской ТЭЦ филиала «Невский» (D21P200194)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    13.05.2021 16:52

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    912_ЗП_1_349_ТГК_ЗП_07.07.2021.zip

    Документация и извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «ГЭХ Закупки»
    Все закупки и тендеры ГЭХ Закупки

    Юридический адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, верейская, 17

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 17

    Контактный телефон

    +7 495 646-80-27 доб. 509

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    eshchebuniaeva@geh-zakupki.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Щебуняева Евгения Алексеевна

    Место рассмотрения предложений

    119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    ЗП №912/ЗП - Ремонт электроприводов, преобразователей механических величин Первомайской ТЭЦ филиала «Невский» ПАО «ТГК-1» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.07.202121.07.2021 23:5921.07.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110275375Подведение итогов не позднее ЗП №912/ЗП - Ремонт электроприводов, преобразователей механических величин Первомайской ТЭЦ филиала «Невский» ПАО «ТГК-1» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЗП №912/ЗП - Ремонт электроприводов, преобразователей механических величин Первомайской ТЭЦ филиала «Невский» ПАО «ТГК-1» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)

    Начальная цена

    3 480 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    -

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания и Проекта Договора.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ТГК-1
    Все закупки и тендеры ПАО ТГК-1

    Адрес местонахождения

    197198, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ДОБРОЛЮБОВА, ДОМ 16, КОРПУС 2А, ПОМЕЩЕНИЕ 54Н

    Классификатор ОКПД2

    26.51.52

    Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов

    Классификатор ОКВЭД2

    35.11.1

    Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/976201/name/60e550f79c3af4.47267370

    07.07.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ЗП №912/ЗП - Ремонт электроприводов, преобразователей механических величин Первомайской ТЭЦ филиала «Невский» для нужд ПАО «ТГК-1» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)"

    Кол-во: 1

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