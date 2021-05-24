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    Главная / Торги / Транспортировка грузов и персонала на Улугурском лицензионном участке

    Транспортировка грузов и персонала на Улугурском лицензионном участке

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.05.2021 17:3024.05.2021 17:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110275501Дата и время окончания срока приема заявок Транспортировка грузов и персонала на Улугурском лицензионном участкеСанкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110275501

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Транспортировка грузов и персонала на Улугурском лицензионном участке

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    13.05.2021 17:13

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое задание

    проект договора

    Документация_о_закупке.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВСЕРОССИЙСКИЙ НЕФТЯНОЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЙ ИНСТИТУТ
    Все закупки и тендеры АО ВНИГРИ

    Юридический адрес

    192102, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Салова, 28

    Почтовый адрес

    192102, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Салова, 28

    Контактный телефон

    +7 911 287-79-10

    Факс

    +7 812 400-08-38

    Адрес электронной почты

    ZabaluevaTV@rusgeology.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Забалуева Татьяна Владиславовна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом

    Ключевые слова:

    транспорт

    Список лотов

    Лот 1

    Транспортировка грузов и персонала на Улугурском лицензионном участке

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.05.2021 17:30 GMT +324.05.2021 17:3024.05.2021 17:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110275501Дата и время окончания срока приема заявок Транспортировка грузов и персонала на Улугурском лицензионном участкеСанкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    24.05.2021 17:3024.05.2021 17:3024.05.2021 17:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110275501Дата и время вскрытия заявок Транспортировка грузов и персонала на Улугурском лицензионном участкеСанкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    26.05.2021 15:0026.05.2021 15:0026.05.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110275501Подведение итогов не позднее Транспортировка грузов и персонала на Улугурском лицензионном участкеСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.05.202126.05.2021 15:0026.05.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110275501Подведение итогов не позднее Транспортировка грузов и персонала на Улугурском лицензионном участкеСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Транспортировка грузов и персонала на Улугурском лицензионном участке

    Начальная цена

    2 856 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Общий километраж транспортировки является ориентировочным составляет 24 000 километров

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Республика Саха (Якутия)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата осуществляется ежемесячно, в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с момента подписания сторонами Акта оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВНИГРИ
    Все закупки и тендеры АО ВНИГРИ

    Адрес местонахождения

    192102, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Салова, 28

    Классификатор ОКПД2

    49.41.1

    Услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом

    Классификатор ОКВЭД2

    49.41

    Деятельность автомобильного грузового транспорта

    Документация лота

    Техническое задание

    02.06.2021

    проект договора

    02.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Транспортировка грузов и персонала на Улугурском лицензионном участке"

    Кол-во: 24000.00000

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