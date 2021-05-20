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Номер извещения
32110275424
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос котировок в электронной форме на право заключения Договора поставки призматических забивных железобетонных цельных свай квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой серии 3.500.1-1.93 выпуск 1, марки С8-35Т5 (Бетон В25 F1 200 W6) (участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок в электронной форме для СМСП
Дата публикации
13.05.2021 16:59
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
127006, Российская Федерация, Москва, Бульвар Страстной, 9, этаж А 1, пом. XIII, ком. 6
Почтовый адрес
127006, Российская Федерация, Москва, Бульвар Страстной, 9, этаж А 1, пом. XIII, ком. 6
Контактный телефон
+7 495 727-11-95 доб. 5922
Факс
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Адрес электронной почты
avtodorzakupki@gmail.com
Ф.И.О. контактного лица
Шувалова Нина Александровна
Место рассмотрения предложений
г. Москва, Страстной бульвар, д. 9, 2 этаж, кабинет 2/11
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка призматических забивных железобетонных цельных свай квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой серии 3.500.1-1.93 выпуск 1, марки С8-35Т5 (Бетон В25 F1 200 W6).
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
27.05.202127.05.2021 23:5927.05.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110275424Подведение итогов не позднее Поставка призматических забивных железобетонных цельных свай квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой серии 3.500.1-1.93 выпуск 1, марки С8-35Т5 (Бетон В25 F1 200 W6).г. Москва, Страстной бульвар, д. 9, 2 этаж, кабинет 2/11
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка призматических забивных железобетонных цельных свай квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой серии 3.500.1-1.93 выпуск 1, марки С8-35Т5 (Бетон В25 F1 200 W6).
Начальная цена
5 523 060,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
110 461,20 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
указывается в проекте договора (приложение № 3 к Извещению). Обоснование начальной (максимальной) цены договора представлено в приложении № 6 к Извещению.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
указывается в проекте договора (приложение № 3 к Извещению). Обоснование начальной (максимальной) цены договора представлено в приложении № 6 к Извещению.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
СК Автодор
Все закупки и тендеры СК Автодор
Адрес местонахождения
127006, Российская Федерация, Москва, Страстной бульвар, дом 9, этаж 1, помещение V, комната 2
23.61.12.115
23.61
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 150.00000
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