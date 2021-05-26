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    Главная / Торги / Выполнение работ по очистке трубопроводов внутридворовой канализационной сети на 20 объектах недвижимости особнякового фонда ГлавУпДК при МИД России

    Выполнение работ по очистке трубопроводов внутридворовой канализационной сети на 20 объектах недвижимости особнякового фонда ГлавУпДК при МИД России

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.05.2021 11:0026.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110275633Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по очистке трубопроводов внутридворовой канализационной сети на 20 объектах недвижимости особнякового фонда ГлавУпДК при МИД Россииг. Москва, ул. Пречистенка, д. 20Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110275633

    Уникальный номер закупки

    204/ДЭ-21

    Номер закупки

    204/ДЭ-21

    Наименование закупки

    Выполнение работ по очистке трубопроводов внутридворовой канализационной сети на 20 объектах недвижимости особнякового фонда ГлавУпДК при МИД России

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме

    Дата публикации

    13.05.2021 17:44

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    2.Техническое_задание.docx

    3.Смета__59_21.xlsx

    4.Проект_договора.docx

    5.Приложение__1_к_Договору.docx

    1.Документация__204_ДЭ.doc

    6.Приложение__3_к_договору.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГЛАВНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО КОРПУСА ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    Все закупки и тендеры ГЛАВУПДК ПРИ МИД РОССИИ

    Юридический адрес

    119034, Российская Федерация, Москва, Пречистенка, 20

    Почтовый адрес

    119034, Российская Федерация, Москва, Пречистенка, 20

    Контактный телефон

    +7 495 695-21-18

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    zakupki@updk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Любимов Александр Александрович

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва, ул. Пречистенка, д. 20

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Услуги по водоотведению; шлам сточных вод

    Ключевые слова:

    лом

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по очистке трубопроводов внутридворовой канализационной сети на 20 объектах недвижимости особнякового фонда ГлавУпДК при МИД России

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.05.2021 11:00 GMT +326.05.2021 11:0026.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110275633Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по очистке трубопроводов внутридворовой канализационной сети на 20 объектах недвижимости особнякового фонда ГлавУпДК при МИД Россииг. Москва, ул. Пречистенка, д. 20

    Дата и время вскрытия заявок

    27.05.2021 10:0027.05.2021 10:0027.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110275633Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по очистке трубопроводов внутридворовой канализационной сети на 20 объектах недвижимости особнякового фонда ГлавУпДК при МИД Россииг. Москва, ул. Пречистенка, д. 20

    Подведение итогов не позднее

    01.06.2021 10:3001.06.2021 10:3001.06.2021 10:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110275633Подведение итогов не позднее Выполнение работ по очистке трубопроводов внутридворовой канализационной сети на 20 объектах недвижимости особнякового фонда ГлавУпДК при МИД Россииг. Москва, ул. Пречистенка, д. 20

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    01.06.202101.06.2021 10:3001.06.2021 10:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110275633Подведение итогов не позднее Выполнение работ по очистке трубопроводов внутридворовой канализационной сети на 20 объектах недвижимости особнякового фонда ГлавУпДК при МИД Россииг. Москва, ул. Пречистенка, д. 20

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по очистке трубопроводов внутридворовой канализационной сети на 20 объектах недвижимости особнякового фонда ГлавУпДК при МИД России

    Начальная цена

    523 163,93

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГЛАВНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО КОРПУСА ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГЛАВУПДК ПРИ МИД РОССИИ
    Все закупки и тендеры ГЛАВУПДК ПРИ МИД РОССИИ

    Адрес местонахождения

    119034, Российская Федерация, Москва, Пречистенка, 20

    Классификатор ОКПД2

    37.00.11.150

    Услуги по техническому обслуживанию и очистке систем водоотведения и дренажных труб, включая арматуру систем водоотведения

    Классификатор ОКВЭД2

    37.00

    Сбор и обработка сточных вод

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение работ по очистке трубопроводов внутридворовой канализационной сети на 20 объектах недвижимости особнякового фонда ГлавУпДК при МИД России"

    Кол-во: 20.00000

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