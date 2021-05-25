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Номер извещения
32110275284
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
запрос предложений в электронной форме 03-142-2021 по отбору организаций на выполнение работ по приборно-водолазному обследованию подводных переходов газопроводов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
13.05.2021 16:32
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
394018, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ НИКИТИНСКАЯ, ДОМ 50А,
Почтовый адрес
394018 г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а
Контактный телефон
+7 473 250-26-70
Факс
--
Адрес электронной почты
nikitina@gazpromvrn.ru
Ф.И.О. контактного лица
Никитина Ольга Валерьевна
Место рассмотрения предложений
Воронеж
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Услуги по технической эксплуатации
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.05.2021 12:00 GMT +325.05.2021 12:0025.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110275284Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по технической эксплуатацииВоронеж
Дата и время вскрытия заявок
25.05.2021 12:0025.05.2021 12:0025.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110275284Дата и время вскрытия заявок Услуги по технической эксплуатацииВоронеж
Подведение итогов не позднее
28.05.2021 12:0028.05.2021 12:0028.05.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110275284Подведение итогов не позднее Услуги по технической эксплуатацииВоронеж
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги по технической эксплуатации
Начальная цена
2 427 509,94
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями и требованиями документации по закупочной процедуре
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с условиями и требованиями документации по закупочной процедуреРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
Адрес местонахождения
394018, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ НИКИТИНСКАЯ, ДОМ 50А,
394018 г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
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