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    Главная / Торги / КО №116/КО - Поставка труб из нержавеющей стали для нужд ООО "ЦРМЗ" (396.2021)

    КО №116/КО - Поставка труб из нержавеющей стали для нужд ООО "ЦРМЗ" (396.2021)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.05.2021 10:0021.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110275231Дата и время окончания срока приема заявок КО №116/КО - Поставка труб из нержавеющей стали для нужд ООО "ЦРМЗ" (396.2021)119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110275231

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    КО №116/КО - Поставка труб из нержавеющей стали для нужд ООО "ЦРМЗ" (396.2021)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    13.05.2021 16:23

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация и извещение

    Подведение_итогов_116_КО.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «ГЭХ Закупки»
    Все закупки и тендеры ГЭХ Закупки

    Юридический адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, верейская, 17

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 17

    Контактный телефон

    +7 495 646-80-27 доб. 499

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    ebalabai@geh-zakupki.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Балабай Екатерина Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    КО №116/КО - Поставка труб из нержавеющей стали для нужд ООО "ЦРМЗ" (396.2021)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.06.202125.06.2021 23:5925.06.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110275231Подведение итогов не позднее КО №116/КО - Поставка труб из нержавеющей стали для нужд ООО "ЦРМЗ" (396.2021)119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    КО №116/КО - Поставка труб из нержавеющей стали для нужд ООО "ЦРМЗ" (396.2021)

    Начальная цена

    1 147 078,80

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания и Проекта Договора.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЦРМЗ
    Все закупки и тендеры ЦРМЗ

    Адрес местонахождения

    109542, Российская Федерация, Москва, Проспект Рязанский, 10

    109428, Российская Федерация, Москва, Проспект Рязанский, 10

    Классификатор ОКПД2

    28.14.13.142

    Арматура запорная

    Классификатор ОКВЭД2

    28.14

    Производство арматуры трубопроводной (арматуры)

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/932684/name/60a75ceae22f39.87198663

    21.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "КО №116/КО - Поставка труб из нержавеющей стали для нужд ООО "ЦРМЗ" (396.2021)"

    Кол-во: 1

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