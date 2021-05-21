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Номер извещения
32110275231
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
КО №116/КО - Поставка труб из нержавеющей стали для нужд ООО "ЦРМЗ" (396.2021)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
13.05.2021 16:23
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121357, Российская Федерация, Москва, верейская, 17
Почтовый адрес
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 17
Контактный телефон
+7 495 646-80-27 доб. 499
Факс
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Адрес электронной почты
ebalabai@geh-zakupki.ru
Ф.И.О. контактного лица
Балабай Екатерина Владимировна
Место рассмотрения предложений
119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
КО №116/КО - Поставка труб из нержавеющей стали для нужд ООО "ЦРМЗ" (396.2021)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
25.06.202125.06.2021 23:5925.06.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110275231Подведение итогов не позднее КО №116/КО - Поставка труб из нержавеющей стали для нужд ООО "ЦРМЗ" (396.2021)119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
КО №116/КО - Поставка труб из нержавеющей стали для нужд ООО "ЦРМЗ" (396.2021)
Начальная цена
1 147 078,80
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно технического задания.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
109542, Российская Федерация, Москва, Проспект Рязанский, 10
109428, Российская Федерация, Москва, Проспект Рязанский, 10
28.14.13.142
28.14
Документация лота
Кол-во: 1
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