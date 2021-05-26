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Номер извещения
32110275222
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
КО №911/КО - Проектно-изыскательские работы по реконструкции непроизводственных помещений Василеостровской ТЭЦ филиала «Невский» (D21P200826)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
13.05.2021 16:22
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121357, Российская Федерация, Москва, верейская, 17
Почтовый адрес
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 17
Контактный телефон
+7 495 646-80-27 доб. 463
Факс
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Адрес электронной почты
skaraeva@geh-zakupki.ru
Ф.И.О. контактного лица
Караева Софья Викторовна
Место рассмотрения предложений
119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3
Закупки и тендеры Услуги в области архитектуры, инженерно-технического проектирования и связанные технические консультативные услуги
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КО №911/КО - Проектно-изыскательские работы по реконструкции непроизводственных помещений Василеостровской ТЭЦ филиала «Невский» ПАО «ТГК-1»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Заключение договора
Дата подведения итогов
22.07.202122.07.2021 23:5922.07.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110275222Подведение итогов не позднее КО №911/КО - Проектно-изыскательские работы по реконструкции непроизводственных помещений Василеостровской ТЭЦ филиала «Невский» ПАО «ТГК-1»119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
КО №911/КО - Проектно-изыскательские работы по реконструкции непроизводственных помещений Василеостровской ТЭЦ филиала «Невский» ПАО «ТГК-1»
Начальная цена
16 200 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
-
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно технического задания.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО ТГК-1
Все закупки и тендеры ПАО ТГК-1
Адрес местонахождения
197198, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ДОБРОЛЮБОВА, ДОМ 16, КОРПУС 2А, ПОМЕЩЕНИЕ 54Н
71.1
71.1
Документация лота
Кол-во: 1
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