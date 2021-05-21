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    Главная / Торги / Проектно-изыскательские работы по объекту «Система сбора и передачи данных из АСУТП энергоблоков ПГУ филиалов ПАО «Мосэнерго» в ООО «Ситуационный центр ГЭХ»

    Проектно-изыскательские работы по объекту «Система сбора и передачи данных из АСУТП энергоблоков ПГУ филиалов ПАО «Мосэнерго» в ООО «Ситуационный центр ГЭХ»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.05.2021 10:0021.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП117090Дата и время окончания срока приема заявок Проектно-изыскательские работы по объекту «Система сбора и передачи данных из АСУТП энергоблоков ПГУ филиалов ПАО «Мосэнерго» в ООО «Ситуационный центр ГЭХ»МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП117090

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    643-КД

    Наименование закупки

    Проектно-изыскательские работы по объекту «Система сбора и передачи данных из АСУТП энергоблоков ПГУ филиалов ПАО «Мосэнерго» в ООО «Ситуационный центр ГЭХ»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    13.05.2021 16:16

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация.7z

    Протокол_подведения_итогов_643_КД__сайт_.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ТЭК Информ
    Все закупки и тендеры ТЭК Информ

    Юридический адрес

    117292, Российская Федерация, Москва, ул. Вавилова, д. 57А, офис 310

    Почтовый адрес

    117246, Российская Федерация, Москва, Херсонская, 43к3

    Контактный телефон

    +7 495 995-39-90 доб. 2346

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    torgi@tek-inform.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Абанина Марина Евгеньевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Проектно-изыскательские работы по объекту «Система сбора и передачи данных из АСУТП энергоблоков ПГУ филиалов ПАО «Мосэнерго» в ООО «Ситуационный центр ГЭХ»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.05.2021 10:00 GMT +321.05.2021 10:0021.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП117090Дата и время окончания срока приема заявок Проектно-изыскательские работы по объекту «Система сбора и передачи данных из АСУТП энергоблоков ПГУ филиалов ПАО «Мосэнерго» в ООО «Ситуационный центр ГЭХ»Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    21.05.2021 10:0021.05.2021 10:0021.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП117090Дата и время вскрытия заявок Проектно-изыскательские работы по объекту «Система сбора и передачи данных из АСУТП энергоблоков ПГУ филиалов ПАО «Мосэнерго» в ООО «Ситуационный центр ГЭХ»Москва

    Подведение итогов не позднее

    26.05.2021 18:0026.05.2021 18:0026.05.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП117090Подведение итогов не позднее Проектно-изыскательские работы по объекту «Система сбора и передачи данных из АСУТП энергоблоков ПГУ филиалов ПАО «Мосэнерго» в ООО «Ситуационный центр ГЭХ»Москва

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    26.05.202126.05.2021 18:0026.05.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП117090Подведение итогов не позднее Проектно-изыскательские работы по объекту «Система сбора и передачи данных из АСУТП энергоблоков ПГУ филиалов ПАО «Мосэнерго» в ООО «Ситуационный центр ГЭХ»Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Проектно-изыскательские работы по объекту «Система сбора и передачи данных из АСУТП энергоблоков ПГУ филиалов ПАО «Мосэнерго» в ООО «Ситуационный центр ГЭХ»

    Начальная цена

    24 548 083,56

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Разделом 3 «Проект договора» и Разделом 5 «Техническое задание» документации о запросе предложений.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Разделом 3 «Проект договора» и Разделом 5 «Техническое задание» документации о запросе предложений.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Разделом 3 «Проект договора» и Разделом 5 «Техническое задание» документации о запросе предложений.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью ТЭК Информ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ТЭК Информ
    Все закупки и тендеры ТЭК Информ

    Адрес местонахождения

    117292, Российская Федерация, Москва, ул. Вавилова, д. 57А, офис 310

    117246, Российская Федерация, Москва, Херсонская, 43к3

    Классификатор ОКПД2

    71.12.19.000

    Услуги по инженерно-техническому проектированию прочих объектов

    J

    УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗИ

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/936343/name/60acee1b297332.95907984

    25.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Проектно-изыскательские работы по объекту «Система сбора и передачи данных из АСУТП энергоблоков ПГУ филиалов ПАО «Мосэнерго» в ООО «Ситуационный центр ГЭХ»"

    Кол-во:

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