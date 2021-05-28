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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП117096
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Аттестация сварочного оборудования
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
13.05.2021 16:44
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
Почтовый адрес
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
Контактный телефон
+7 495 505-93-33 доб. 2554
Факс
+7 495 521-57-22
Адрес электронной почты
barabanova@cryogenmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Барабанова Юлия Александровна
Место рассмотрения предложений
Балашиха
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Аттестация сварочного оборудования
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.05.2021 10:30 GMT +328.05.2021 10:3028.05.2021 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП117096Дата и время окончания срока приема заявок Аттестация сварочного оборудованияБалашиха
Дата и время вскрытия заявок
28.05.2021 10:3028.05.2021 10:3028.05.2021 10:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП117096Дата и время вскрытия заявок Аттестация сварочного оборудованияБалашиха
Подведение итогов не позднее
30.06.2021 10:3030.06.2021 10:3030.06.2021 10:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП117096Подведение итогов не позднее Аттестация сварочного оборудованияБалашиха
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Аттестация сварочного оборудования
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Весь объём
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
М.О., г.Балашиха пр-т Ленина 67Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО КРИОГЕНМАШ
Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ
Адрес местонахождения
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
71.20.19
Документация лота
Кол-во: 1
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