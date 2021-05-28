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    Главная / Торги / Аттестация сварочного оборудования

    Аттестация сварочного оборудования

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.05.2021 10:3028.05.2021 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП117096Дата и время окончания срока приема заявок Аттестация сварочного оборудованияБалашихаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП117096

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Аттестация сварочного оборудования

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    13.05.2021 16:44

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое_задание_аттестация_СО.pdf

    ГП117096_протокол_подведения_итогов.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРИОГЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Юридический адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    Почтовый адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Контактный телефон

    +7 495 505-93-33 доб. 2554

    Факс

    +7 495 521-57-22

    Адрес электронной почты

    barabanova@cryogenmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Барабанова Юлия Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Балашиха

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Аттестация сварочного оборудования

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.05.2021 10:30 GMT +328.05.2021 10:3028.05.2021 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП117096Дата и время окончания срока приема заявок Аттестация сварочного оборудованияБалашиха

    Дата и время вскрытия заявок

    28.05.2021 10:3028.05.2021 10:3028.05.2021 10:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП117096Дата и время вскрытия заявок Аттестация сварочного оборудованияБалашиха

    Подведение итогов не позднее

    30.06.2021 10:3030.06.2021 10:3030.06.2021 10:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП117096Подведение итогов не позднее Аттестация сварочного оборудованияБалашиха

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.06.202130.06.2021 10:3030.06.2021 10:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП117096Подведение итогов не позднее Аттестация сварочного оборудованияБалашиха

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Аттестация сварочного оборудования

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Весь объём

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    М.О., г.Балашиха пр-т Ленина 67Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Постоплата
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО КРИОГЕНМАШ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Адрес местонахождения

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Классификатор ОКПД2

    71.20.19

    Услуги по техническим испытаниям и анализу прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/989938/name/60f90375a15157.48187738

    22.07.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Аттестация сварочного оборудования"

    Кол-во: 1

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