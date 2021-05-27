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Номер извещения
ГП117086
Уникальный номер закупки
01-0059297-319-2021
Наименование закупки
Выполнение работ по модернизации бытовой хозяйственной канализации на АЗС Отделение Москва
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
13.05.2021 16:10
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117246, Российская Федерация, Москва, Научный проезд, дом 17, этаж 12
Почтовый адрес
191014, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Виленский переулок, дом 14
Контактный телефон
+7 812 449-07-77 доб. 56509
Адрес электронной почты
Batrun.ND@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Батрун Наталья Дмитриевна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по модернизации бытовой хозяйственной канализации на АЗС Отделение Москва
Предмет договора
Выполнение работ по модернизации бытовой хозяйственной канализации на АЗС Отделение Москва
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМНЕФТЬ - ЦЕНТР
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМНЕФТЬ - ЦЕНТР
Адрес местонахождения
117246, Российская Федерация, Москва, Научный проезд, дом 17, этаж 12
191014, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Виленский переулок, дом 14
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