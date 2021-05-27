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    Главная / Торги / Выполнение работ по модернизации бытовой хозяйственной канализации на АЗС Отделение Москва

    Выполнение работ по модернизации бытовой хозяйственной канализации на АЗС Отделение Москва

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.05.2021 15:5027.05.2021 15:50Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП117086Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по модернизации бытовой хозяйственной канализации на АЗС Отделение МоскваСанкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП117086

    Уникальный номер закупки

    01-0059297-319-2021

    Номер закупки

    01-0059297-319-2021

    Наименование закупки

    Выполнение работ по модернизации бытовой хозяйственной канализации на АЗС Отделение Москва

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    13.05.2021 16:10

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМНЕФТЬ - ЦЕНТР
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМНЕФТЬ - ЦЕНТР

    Юридический адрес

    117246, Российская Федерация, Москва, Научный проезд, дом 17, этаж 12

    Почтовый адрес

    191014, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Виленский переулок, дом 14

    Контактный телефон

    +7 812 449-07-77 доб. 56509

    Адрес электронной почты

    Batrun.ND@gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Батрун Наталья Дмитриевна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    нефть

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по модернизации бытовой хозяйственной канализации на АЗС Отделение Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    11.07.202111.07.2021 15:5011.07.2021 15:50Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП117086Подведение итогов не позднее Выполнение работ по модернизации бытовой хозяйственной канализации на АЗС Отделение МоскваСанкт-Петербург

    Предмет договора

    Выполнение работ по модернизации бытовой хозяйственной канализации на АЗС Отделение Москва

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМНЕФТЬ - ЦЕНТР
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМНЕФТЬ - ЦЕНТР

    Адрес местонахождения

    117246, Российская Федерация, Москва, Научный проезд, дом 17, этаж 12

    191014, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Виленский переулок, дом 14

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