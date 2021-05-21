www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32110275202
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка деталей соединительных для сварки полиэтиленовых труб систем газоснабжения
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
13.05.2021 16:18
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
185011, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, ул. Балтийская (Кукковка р-н), 22А
Почтовый адрес
185011, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, ул. Балтийская (Кукковка р-н), 22А
Контактный телефон
+7 8142 53-08-58
Факс
{}
Адрес электронной почты
transgaz@ktg.sampo.ru
Ф.И.О. контактного лица
Азаров Юрий Петрович
Место рассмотрения предложений
Петрозаводск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка соединительных деталей для сварки полиэтиленовых труб систем газоснабжения
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка соединительных деталей для сварки полиэтиленовых труб систем газоснабжения
Начальная цена
290 571,84
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕТРОЗАВОДСК
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕТРОЗАВОДСК
Адрес местонахождения
185011, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, ул. Балтийская (Кукковка р-н), 22А
22.21
22.21
Документация лота
Кол-во: 166.00000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.