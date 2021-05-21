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    Главная / Торги / Поставка деталей соединительных для сварки полиэтиленовых труб систем газоснабжения

    Поставка деталей соединительных для сварки полиэтиленовых труб систем газоснабжения

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.05.2021 11:5921.05.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110275202Дата и время окончания срока приема заявок Поставка соединительных деталей для сварки полиэтиленовых труб систем газоснабженияПетрозаводскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110275202

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка деталей соединительных для сварки полиэтиленовых труб систем газоснабжения

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    13.05.2021 16:18

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение.docx

    Документация_о_конкурентном_отборе.docx

    Приложение_1_Проект_договора.doc

    Приложение_2_Техническая_часть.xlsx

    Приложение_к_Форме_1___ТП.docx

    Приложение_3_Методика_оценки_заявок.docx

    Приложение_к_Форме_1___ЦП.xlsx

    ИТОГОВЫЙ_ПРОТОКОЛ___32110275202.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕТРОЗАВОДСК
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕТРОЗАВОДСК

    Юридический адрес

    185011, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, ул. Балтийская (Кукковка р-н), 22А

    Почтовый адрес

    185011, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, ул. Балтийская (Кукковка р-н), 22А

    Контактный телефон

    +7 8142 53-08-58

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    transgaz@ktg.sampo.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Азаров Юрий Петрович

    Место рассмотрения предложений

    Петрозаводск

    Закупки и тендеры Республика Карелия

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка соединительных деталей для сварки полиэтиленовых труб систем газоснабжения

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.05.202124.05.2021 12:0024.05.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110275202Подведение итогов не позднее Поставка соединительных деталей для сварки полиэтиленовых труб систем газоснабженияПетрозаводск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка соединительных деталей для сварки полиэтиленовых труб систем газоснабжения

    Начальная цена

    290 571,84

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕТРОЗАВОДСК
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕТРОЗАВОДСК

    Адрес местонахождения

    185011, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, ул. Балтийская (Кукковка р-н), 22А

    Классификатор ОКПД2

    22.21

    Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые

    Классификатор ОКВЭД2

    22.21

    Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/935513/name/60aca1bf9eb5f0.03475435

    25.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей"

    Кол-во: 166.00000

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    Краснодарский край
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