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Номер извещения
ГП117097
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка ингибитора гидратообразования этиленгликоль на Киринское ГКМ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
13.05.2021 16:52
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, дом 29, строение 134
Почтовый адрес
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, дом 29, строение 134
Контактный телефон
+7 495 419-54-40 доб. 825
Факс
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Адрес электронной почты
ryabinkova_sv@baltchemc.ru
Ф.И.О. контактного лица
Рябинкова Светлана Викторовна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Поставка ингибитора гидратообразования этиленгликоль на Киринское ГКМ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.05.2021 16:00 GMT +331.05.2021 16:0031.05.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП117097Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ингибитора гидратообразования этиленгликоль на Киринское ГКММосква
Дата и время вскрытия заявок
31.05.2021 16:0031.05.2021 16:0031.05.2021 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП117097Дата и время вскрытия заявок Поставка ингибитора гидратообразования этиленгликоль на Киринское ГКММосква
Подведение итогов не позднее
25.06.2021 18:0025.06.2021 18:0025.06.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП117097Подведение итогов не позднее Поставка ингибитора гидратообразования этиленгликоль на Киринское ГКММосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка ингибитора гидратообразования этиленгликоль на Киринское ГКМ
Начальная цена
30 844 800,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно техническому заданию
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно техническому заданиюРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО РУСГАЗДОБЫЧА
Все закупки и тендеры АО РУСГАЗДОБЫЧА
Адрес местонахождения
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, дом 29, строение 134
20.14.23.111
20.13
Документация лота
Кол-во: 144
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