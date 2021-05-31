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    Главная / Торги / Поставка ингибитора гидратообразования этиленгликоль на Киринское ГКМ

    Поставка ингибитора гидратообразования этиленгликоль на Киринское ГКМ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.05.2021 16:0031.05.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП117097Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ингибитора гидратообразования этиленгликоль на Киринское ГКММоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП117097

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    03.05.21-ОЗП

    Наименование закупки

    Поставка ингибитора гидратообразования этиленгликоль на Киринское ГКМ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    13.05.2021 16:52

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_ОЗП_ингибиторы_РГД.doc

    Приложение_к_договору_1._Спецификация.XLSX

    Проект_договора_Поставка_ингибитора_гидратообразования__Этиленгликоль_..DOC

    Приложение_к_договору_3._Акт_о_выявленных_недостатках__Форма_.DOCX

    Извещение_о_продлении_срока_25.06.doc

    Документация_запрос_ОЗП_ингибиторы_РГД.docx

    Извещение_о_продлении_срока.doc

    Приложение_к_договору_2._График_отгрузки__Форма_.DOCX

    Выписка_ингибиторы.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РУСГАЗДОБЫЧА
    Все закупки и тендеры АО РУСГАЗДОБЫЧА

    Юридический адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, дом 29, строение 134

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, дом 29, строение 134

    Контактный телефон

    +7 495 419-54-40 доб. 825

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    ryabinkova_sv@baltchemc.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Рябинкова Светлана Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Закупки и тендеры Вещества химические неорганические основные прочие

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка ингибитора гидратообразования этиленгликоль на Киринское ГКМ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    31.05.2021 16:00 GMT +331.05.2021 16:0031.05.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП117097Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ингибитора гидратообразования этиленгликоль на Киринское ГКММосква

    Дата и время вскрытия заявок

    31.05.2021 16:0031.05.2021 16:0031.05.2021 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП117097Дата и время вскрытия заявок Поставка ингибитора гидратообразования этиленгликоль на Киринское ГКММосква

    Подведение итогов не позднее

    25.06.2021 18:0025.06.2021 18:0025.06.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП117097Подведение итогов не позднее Поставка ингибитора гидратообразования этиленгликоль на Киринское ГКММосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.06.202125.06.2021 18:0025.06.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП117097Подведение итогов не позднее Поставка ингибитора гидратообразования этиленгликоль на Киринское ГКММосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка ингибитора гидратообразования этиленгликоль на Киринское ГКМ

    Начальная цена

    30 844 800,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно техническому заданию

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно техническому заданиюРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно проекту договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РУСГАЗДОБЫЧА
    Все закупки и тендеры АО РУСГАЗДОБЫЧА

    Адрес местонахождения

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, дом 29, строение 134

    Классификатор ОКПД2

    20.14.23.111

    Этиленгликоль (этандиол)

    Классификатор ОКВЭД2

    20.13

    Производство прочих основных неорганических химических веществ

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/967077/name/60d5e9ac9f6f49.86770145

    25.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ингибитор этиленгликоль"

    Кол-во: 144

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