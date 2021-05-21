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Номер извещения
ГП117085
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
240/ГТ - Строительно-монтажные, пусконаладочные и иные работы при подключении к системам теплоснабжения ПАО "МОЭК" объекта капитального строительства "Храм святой блаженной Ксении Петербургской в Бескудниково", расположенного по адресу: г. Москва, Бескудниковский пр-д, вл. 4 для нужд АО «ГЭХ Теплостройпроект» (49-СМР)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
13.05.2021 16:09
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121357, Российская Федерация, Москва, верейская, 17
Почтовый адрес
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 17
Контактный телефон
+7 495 646-80-27 доб. 483
Факс
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Адрес электронной почты
ldemina@geh-zakupki.ru
Ф.И.О. контактного лица
Демина Лолита Сергеевна
Место рассмотрения предложений
119526, Российская Федерация, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 101, корп. 3
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240/ГТ - Строительно-монтажные, пусконаладочные и иные работы при подключении к системам теплоснабжения ПАО "МОЭК" объекта капитального строительства "Храм святой блаженной Ксении Петербургской в Бескудниково", расположенного по адресу: г. Москва, Бескудниковский пр-д, вл. 4 для нужд АО «ГЭХ Теплостройпроект» (49-СМР)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.05.2021 10:00 GMT +321.05.2021 10:0021.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП117085Дата и время окончания срока приема заявок 240/ГТ - Строительно-монтажные, пусконаладочные и иные работы при подключении к системам теплоснабжения ПАО "МОЭК" объекта капитального строительства "Храм святой блаженной Ксении Петербургской в Бескудниково", расположенного по адресу: г. Москва, Бескудниковский пр-д, вл. 4 для нужд АО «ГЭХ Теплостройпроект» (49-СМР)119526, Российская Федерация, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 101, корп. 3
Дата и время вскрытия заявок
21.05.2021 10:0021.05.2021 10:0021.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП117085Дата и время вскрытия заявок 240/ГТ - Строительно-монтажные, пусконаладочные и иные работы при подключении к системам теплоснабжения ПАО "МОЭК" объекта капитального строительства "Храм святой блаженной Ксении Петербургской в Бескудниково", расположенного по адресу: г. Москва, Бескудниковский пр-д, вл. 4 для нужд АО «ГЭХ Теплостройпроект» (49-СМР)119526, Российская Федерация, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 101, корп. 3
Подведение итогов не позднее
15.06.2021 23:5915.06.2021 23:5915.06.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП117085Подведение итогов не позднее 240/ГТ - Строительно-монтажные, пусконаладочные и иные работы при подключении к системам теплоснабжения ПАО "МОЭК" объекта капитального строительства "Храм святой блаженной Ксении Петербургской в Бескудниково", расположенного по адресу: г. Москва, Бескудниковский пр-д, вл. 4 для нужд АО «ГЭХ Теплостройпроект» (49-СМР)119526, Российская Федерация, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 101, корп. 3
Текущий статус
Заключение договора
Дата подведения итогов
15.06.202115.06.2021 23:5915.06.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП117085Подведение итогов не позднее 240/ГТ - Строительно-монтажные, пусконаладочные и иные работы при подключении к системам теплоснабжения ПАО "МОЭК" объекта капитального строительства "Храм святой блаженной Ксении Петербургской в Бескудниково", расположенного по адресу: г. Москва, Бескудниковский пр-д, вл. 4 для нужд АО «ГЭХ Теплостройпроект» (49-СМР)119526, Российская Федерация, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 101, корп. 3
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
240/ГТ - Строительно-монтажные, пусконаладочные и иные работы при подключении к системам теплоснабжения ПАО "МОЭК" объекта капитального строительства "Храм святой блаженной Ксении Петербургской в Бескудниково", расположенного по адресу: г. Москва, Бескудниковский пр-д, вл. 4 для нужд АО «ГЭХ Теплостройпроект» (49-СМР)
Начальная цена
15 515 570,41
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно технического задания.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГЭХ ТЕПЛОСТРОЙПРОЕКТ
Все закупки и тендеры АО ГЭХ ТЕПЛОСТРОЙПРОЕКТ
Адрес местонахождения
105066, Г МОСКВА, УЛ НИЖНЯЯ КРАСНОСЕЛЬСКАЯ, 28, СТР.2
42.2
42.21
Документация лота
Кол-во: 1
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