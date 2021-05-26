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Номер извещения
ГП117084
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Предварительный отбор для формирования бюджетного предложения и определения круга участников конкурентной процедуры закупки адсорбционного осушителя согласно ТТ 127-2020 для проекта Амурский газохимический комбинат
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Предварительный отбор\Квалификационный отбор
Дата публикации
13.05.2021 16:07
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115035, Российская Федерация, Москва, Овчинниковская набережная, 20, стр. 1, этаж 4, пом. XII
Почтовый адрес
115035, Российская Федерация, Москва, Овчинниковская набережная, 20, стр. 1, этаж 4, пом. XII
Контактный телефон
+49 5662 104 02 доб. 604
Факс
--
Адрес электронной почты
yasin.zamanov@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Заманов Ясин Файязович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Предварительный отбор для формирования бюджетного предложения и определения круга участников конкурентной процедуры закупки адсорбционного осушителя согласно ТТ 127-2020 для проекта Амурский газохимический комбинат
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП117084Подведение итогов не позднее Предварительный отбор для формирования бюджетного предложения и определения круга участников конкурентной процедуры закупки адсорбционного осушителя согласно ТТ 127-2020 для проекта Амурский газохимический комбинатМосква
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Предварительный отбор для формирования бюджетного предложения и определения круга участников конкурентной процедуры закупки адсорбционного осушителя согласно ТТ 127-2020 для проекта Амурский газохимический комбинат
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно извещения
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно извещенияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
115035, Российская Федерация, Москва, Овчинниковская набережная, 20, стр. 1, этаж 4, пом. XII
28.13
Документация лота
Кол-во: 1
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