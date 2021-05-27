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Номер извещения
ГП117081
Уникальный номер закупки
100000432340
Наименование закупки
Поставка комплектующих серверного оборудования (кабели, трансиверы, блоки розеток)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
14.05.2021 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
190000, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, наб.реки Мойки, 75-79
Почтовый адрес
190000, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, наб.реки Мойки, 75-79
Контактный телефон
+7 812 313-69-24 доб. 3515
Адрес электронной почты
UZPU@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Газпромнефть НТЦ
Место рассмотрения заявок
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка комплектующих серверного оборудования (кабели, трансиверы, блоки розеток)
Дата и время окончания срока приема заявок
27.05.2021 18:00 GMT +327.05.2021 18:0027.05.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП117081Дата и время окончания срока приема заявок Поставка комплектующих серверного оборудования (кабели, трансиверы, блоки розеток)
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Поставка комплектующих серверного оборудования (кабели, трансиверы, блоки розеток)
Официальный сайт, на котором размещена документация
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