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Номер извещения
ГП117083
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение комплекса строительно – монтажных работ по разрыхлению скальных грунтов шпуровыми зарядами на Ковыктинском ГКМ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
13.05.2021 16:06
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
Почтовый адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
Контактный телефон
+7 495 540-74-50 доб. 4411
Факс
+7 495 540-74-50
Адрес электронной почты
i.bastrykina@gazartstroy.ru
Ф.И.О. контактного лица
Марченко Ирина Петровна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Выполнение комплекса строительно – монтажных работ по разрыхлению скальных грунтов шпуровыми зарядами на Ковыктинском ГКМ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.05.2021 17:00 GMT +319.05.2021 17:0019.05.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП117083Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение комплекса строительно – монтажных работ по разрыхлению скальных грунтов шпуровыми зарядами на Ковыктинском ГКММосква
Подведение итогов не позднее
01.06.2021 18:0001.06.2021 18:0001.06.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП117083Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса строительно – монтажных работ по разрыхлению скальных грунтов шпуровыми зарядами на Ковыктинском ГКММосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение комплекса строительно – монтажных работ по разрыхлению скальных грунтов шпуровыми зарядами на Ковыктинском ГКМ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно ДокументацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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